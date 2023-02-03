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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 1943

В Актау деньги из ящиков для пожертвований использовали для незаконной религиозной деятельности

Правоохранительные органы организовали проверку ящиков для пожертвований, расположенных у входа в крупных торговых центров в Актау. По данным полиции, денежные суммы, собранные в ящики, использовались для проведения незаконных религиозных занятий.

фото ДП Мангистауской области
В Мангистау создана специальная мониторинговая группа из сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области, управления местной полицейской службы и отдела административного предпринимательства.

Была проверена законность стоящих у входа благотворительных ящиков крупных торговых точек, расположенных на территории города Актау. Кроме того, была проведена разъяснительная работа с владельцами данных торговых точек.

- Основная цель рейдового мероприятия - контроль за использованием средств, направленных на благотворительность, в личных целях, в своих интересах. Установлено, что денежные суммы, собранные в аналогичные ящики, использовались для проведения незаконных религиозных занятий. Есть также данные, по которым группа сторонников деструктивного религиозного течения финансово спонсирует террористические, экстремистские организации путем «сбора пожертвований», - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.

Департамент полиции Мангистауской области предупреждает о том, что ответственность за подобные незаконные действия предусмотрена статьей 258 УК РК, и просит жителей и гостей региона пользоваться специально установленными благотворительными ящиками, расположенными в мечетях.



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Комментарии ( 3 )

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бася (Посетители) Сегодня, 17:39
и я в сомнениях давно уже ,что деньги уходили по назначению-нуждающимся в еде,а не на распространении зла...
 
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  • бася
  • Placida
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:12
Цитата: Лулу
Никогда,ничего в эти ящики не кидала,потому что была уверенна,что это не на садака.


тоже самое
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Apmaxa
  • бася
  • Placida
 Лулу (Посетители) Сегодня, 15:25
Никогда,ничего в эти ящики не кидала,потому что была уверенна,что это не на садака.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tata2020
  • бася
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:18
Пользоваться специально установленными благотворительными ящиками, расположенными в мечетях - кто знает и оттуда куда деньги уходят devil
 
 

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