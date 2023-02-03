В Актау деньги из ящиков для пожертвований использовали для незаконной религиозной деятельности

фото ДП Мангистауской области

В Мангистау создана специальная мониторинговая группа из сотрудников управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области, управления местной полицейской службы и отдела административного предпринимательства.



Была проверена законность стоящих у входа благотворительных ящиков крупных торговых точек, расположенных на территории города Актау. Кроме того, была проведена разъяснительная работа с владельцами данных торговых точек.



- Основная цель рейдового мероприятия - контроль за использованием средств, направленных на благотворительность, в личных целях, в своих интересах. Установлено, что денежные суммы, собранные в аналогичные ящики, использовались для проведения незаконных религиозных занятий. Есть также данные, по которым группа сторонников деструктивного религиозного течения финансово спонсирует террористические, экстремистские организации путем «сбора пожертвований», - сообщает пресс-служба полицейского ведомства.



Департамент полиции Мангистауской области предупреждает о том, что ответственность за подобные незаконные действия предусмотрена статьей 258 УК РК, и просит жителей и гостей региона пользоваться специально установленными благотворительными ящиками, расположенными в мечетях.