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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:58

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Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях

Доминирующие компании злоупотребляли монопольным положением.

Фото из доступных источников
По информации антимонопольного департамента региона, в действиях субъектов рынка, оказывающих услуги по сбору, транспортировке, утилизации медицинских отходов классов «Б» и «В» выявлены нарушения антимонопольного законодательства, выраженные в злоупотреблении монопольным положением.

В частности, ТОО «Батес» в Актау, ИП «Қайнарбай» в Жанаозен и ИП «Имангалиева» в Бейнеуском районе установили разные цены к равнозначным соглашениям без объективно оправданных на то причин.

Данным субъектам предпринимательства были внесены акты антимонопольного реагирования в виде уведомления. Нарушения на сегодняшний день устранены.
В случае обнаружения антимонопольным органом в действиях вышеназванных субъектов повторных признаков нарушения будет назначено расследование.

Медицинские отходы - это отходы, образующиеся в процессе оказания медицинских услуг и проведения медицинских манипуляций. В рамках действующего законодательства медицинские отходы классов «Б», «В», «Г» и «Д» являются опасными отходами и не допускается их вывоз в качестве бытовых отходов. Данную услугу могут оказывать субъекты рынка, имеющие специальную лицензию и соответствующие средства в собственности (специальная печь-инсинератор, расположенная в производственной зоне для сжигания и наличие транспорта для перевозки) путём заключения договоров с медицинскими организациями.



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