Чиновники обратились к водителям в Актау

- Мусоровозы работают по составленному графику вывоза мусора. Однако из-за парковок личного автотранспорта вплотную к контейнерам работники не могут подъехать к ним, - объяснили чиновники.

В последнее время, как отметили в городском акимате, коммунальные службы сталкиваются с проблемой, когда автовладельцы паркуют свои машины прямо перед мусорными баками.В городском акимате убедительно просят водителей не оставлять автотранспорт на пути мусоровозов.