Жители Актау поблагодарили регулировщика за работу

По словам водителей, на перекрёстке у ресторана «Жерұйық» в 31 микрорайоне сегодня, 4 февраля, не работает светофор. На месте с утра был выставлен регулировщик. Автовладельцы поблагодарили полицейского за помощь.В департаменте полиции сообщили, что сломался трансформатор. На время его ремонта на данном перекрёстке движение временно регулируют инспекторы.