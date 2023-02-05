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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 888

Незаконно снимали квартиры: как наказали нарушителей в пригороде Актау

В Мунайлинском районе выявлены 115 граждан, проживающих без регистрации.

Фото предоставили в полиции Мунайлинского района
С начала ОПМ «Съёмная квартира» в Мунайлинском районе выявлено 34 человека, которые незаконно снимали квартиры. В отношении 16 собственников жилья составлены протоколы - собранные документы направлены в управление доходов.

Также установлено и составлено протоколов в отношении 55 граждан, проживающих в указанных квартирах без регистрации. Кроме того, выявлены 60 иностранных граждан, незаконно находящихся в съёмных квартирах, их определили в приёмник- распределитель Актау и девять лиц вывезены за пределы страны.

ОПМ «Съёмная квартира» продлится до 6 февраля.

Цель - профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, которые могут произойти в съёмных квартирах, выявление иностранцев, проживающих без регистрации, и собственников квартир, незаконно сдающих жильё.

В эти дни полицейская служба в Мунайлинском районе будет работать в усиленном режиме.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:22

ОПМ «Съёмная квартира» продлится до 6 февраля.


В Мунайлинском районе выявлены 115 граждан, проживающих без регистрации.

ОХ!, и удивили, так зайдите на любую стройку, так там не легальных гастробайторов из соседних республик полно, они там работают и живут на этих стройках, участковые "периодически" собирают с них мзду на карман, и закрывают глаза ОПМ, а штрафовать надо владельцев строек и "бдительных", участковых...

Хотя ВСЁ!, схвачено железной рукой, коррупции и вседозволенности в РК...
А!, завтра закончится "рейд" ОПМ, и ВСЁ!, вернётся на круги своя..

Все мы ходим под богом.
 
 

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