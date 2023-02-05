Незаконно снимали квартиры: как наказали нарушителей в пригороде Актау

Фото предоставили в полиции Мунайлинского района

С начала ОПМ «Съёмная квартира» в Мунайлинском районе выявлено 34 человека, которые незаконно снимали квартиры. В отношении 16 собственников жилья составлены протоколы - собранные документы направлены в управление доходов.



Также установлено и составлено протоколов в отношении 55 граждан, проживающих в указанных квартирах без регистрации. Кроме того, выявлены 60 иностранных граждан, незаконно находящихся в съёмных квартирах, их определили в приёмник- распределитель Актау и девять лиц вывезены за пределы страны.



ОПМ «Съёмная квартира» продлится до 6 февраля.



Цель - профилактика тяжких и особо тяжких преступлений, которые могут произойти в съёмных квартирах, выявление иностранцев, проживающих без регистрации, и собственников квартир, незаконно сдающих жильё.



В эти дни полицейская служба в Мунайлинском районе будет работать в усиленном режиме.