Владельцев верблюдов оштрафовали в пригороде Актау

- Данные работы будут продолжены в дальнейшем, - заявили в акимате.

По информации акимата Мунайлинского района, бродячие верблюды были замечены в 22 квартале села Мангистау.Владельцев домашних животных оштрафовали по статье 407-2 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными). Это влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц - в размере 20, на юридических лиц - в размере 30 МРП.