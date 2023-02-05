Бесплатный осмотр у онкологов прошли 46 жителей Мангистау

Консультация врача. Фото предоставлено онкоцентром

Жители получили бесплатную консультацию онколога, маммолога, прошли обследование по показаниям, ультразвуковое исследование, сдали также онкоцитологию по медицинским показаниям.



В общей сложности консультацию получили 46 человек. Рак выявлен у одного пациента, предраковое состояние зафиксировано у двух человек. Врачи обнаружили также восемь других сопутствующих заболеваний.



Ультразвуковое исследование внутренних органов прошли 27 жителей, маммографию прошли пять женщин, анализ на цитологию сдали 12 посетителей, компьютерная томография проведена девяти жителям.