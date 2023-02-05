Построят ли автобусную остановку? Жители Актау просят помощь

- Зимой ожидать автобус слишком холодно, к тому же ещё и ветер. Почему вопросы решаются у нас так долго? Уже почти год прошёл, а ничего так до сих пор и не начали делать, - жалуется жительница 27 микрорайона Валентина.

- Планируется провести обход, и после принять решение, - ответили в городской администрации.

Как говорят жители 27 микрорайона, уже на протяжении года автобусная остановка напротив дома № 44 огорожена. Возведён лишь металлический каркас остановочного павильона. На сегодняшний день никаких работ по строительству не проводится. К тому же, как отмечают люди, через эту остановку проходят несколько маршрутов общественного транспорта.В городском акимате сообщили, что по поводу строительства остановки будут принимать решение ответственные лица из числа чиновников.