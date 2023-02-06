Назначен новый генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз»

Фото с сайта АО НК «КазМунайГаз»
Генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» назначен Мурат Мустафаев. Информация об этом появилась на официальном сайте КМГ сегодня, 6 февраля.
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев представил Мурата Мустафаева коллективу предприятия.
До текущего назначения Мурат Мустафаев занимал должность директора департамента добычи нефти и газа КМГ. Трудовой путь начал оператором по добыче нефти в АО «Южнефтегаз». В разные годы занимал руководящие должности в АО «Тургай-Петролеум»; должности главного геолога, советника генерального директора, управляющего директора по геологии и разработке, управляющего директора по геологоразведке АО «РД «КазМунайГаз»; генерального директора ТОО «КазНИПИмунайгаз» и ТОО «СП «Казгермунай».
Экс-генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжан Хасанов ранее был назначен на должность заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».
Михаил Одинцов
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев представил Мурата Мустафаева коллективу предприятия.
До текущего назначения Мурат Мустафаев занимал должность директора департамента добычи нефти и газа КМГ. Трудовой путь начал оператором по добыче нефти в АО «Южнефтегаз». В разные годы занимал руководящие должности в АО «Тургай-Петролеум»; должности главного геолога, советника генерального директора, управляющего директора по геологии и разработке, управляющего директора по геологоразведке АО «РД «КазМунайГаз»; генерального директора ТОО «КазНИПИмунайгаз» и ТОО «СП «Казгермунай».
Экс-генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжан Хасанов ранее был назначен на должность заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».
Михаил Одинцов
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