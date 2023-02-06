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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:33

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Назначен новый генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз»

Генеральным директором акционерного общества (АО) «Мангистаумунайгаз» назначили Мурата Мустафаева. Об этом сообщается на сайте АО НК «КазМунайГаз» (КМГ).

Фото с сайта АО НК «КазМунайГаз»
Генеральным директором АО «Мангистаумунайгаз» назначен Мурат Мустафаев. Информация об этом появилась на официальном сайте КМГ сегодня, 6 февраля.

Назначен новый генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз»


Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев представил Мурата Мустафаева коллективу предприятия.

До текущего назначения Мурат Мустафаев занимал должность директора департамента добычи нефти и газа КМГ. Трудовой путь начал оператором по добыче нефти в АО «Южнефтегаз». В разные годы занимал руководящие должности в АО «Тургай-Петролеум»; должности главного геолога, советника генерального директора, управляющего директора по геологии и разработке, управляющего директора по геологоразведке АО «РД «КазМунайГаз»; генерального директора ТОО «КазНИПИмунайгаз» и ТОО «СП «Казгермунай».

Экс-генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Даулетжан Хасанов ранее был назначен на должность заместителя председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».

Михаил Одинцов



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