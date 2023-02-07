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По итогам января текущего года цены на услуги среднего образования выросли на 9,5 процента за год, передают эксперты finprom.kz.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Павлодарской области: сразу на 26,1 процента. Заметный рост также был зарегистрирован в Туркестанской (плюс 23,3 процента) и Атырауской (плюс 22 процента) областях. В Мангистау цены на услуги среднего образования выросли на 13 процентов за год.
Наименьший годовой рост цен в секторе зарегистрировали в Карагандинской и Улытауской областях: на 0,7 процента. Ещё в четырёх регионах - в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Жетысуской областях - цены остались на уровне января прошлого года.
Объём услуг в области основного и общего среднего образования в стране вырос на 13 процентов.
В региональном разрезе в области основного и общего среднего образования наибольший объём услуг пришёлся на Алматинскую область: 48 миллиардов тенге - на 24 процента меньше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская (47,1 миллиарда тенге, плюс 28,5 процента) и Кызылординская (30,9 миллиарда тенге, плюс 28,4 процента) области.
В Мангистауской области - 24,4 миллиарда тенге. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской (3,1 миллиарда тенге), Северо-Казахстанской (13,9 миллиарда тенге) и Атырауской (14,4 миллиарда тенге ) областях.
По итогам третьего квартала 2022 года объём услуг основного и общего среднего образования, оказанных всеми организациями образования, составил 444,9 миллиарда тенге - на 12,5 процента больше, чем годом ранее.
Практически весь объём услуг (97,3 процента) профинансировали из государственного бюджета: 433 миллиарда тенге, плюс 12 процентов за год. За счёт населения оказали услуг на 10,2 миллиарда тенге (плюс 36,9 процента), за счёт предприятий - на 1,7 миллиарда тенге (плюс 27,6 процента).
Сильнее всего рост цен ощутили жители Павлодарской области: сразу на 26,1 процента. Заметный рост также был зарегистрирован в Туркестанской (плюс 23,3 процента) и Атырауской (плюс 22 процента) областях. В Мангистау цены на услуги среднего образования выросли на 13 процентов за год.
Наименьший годовой рост цен в секторе зарегистрировали в Карагандинской и Улытауской областях: на 0,7 процента. Ещё в четырёх регионах - в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Жетысуской областях - цены остались на уровне января прошлого года.
Объём услуг в области основного и общего среднего образования в стране вырос на 13 процентов.
В региональном разрезе в области основного и общего среднего образования наибольший объём услуг пришёлся на Алматинскую область: 48 миллиардов тенге - на 24 процента меньше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская (47,1 миллиарда тенге, плюс 28,5 процента) и Кызылординская (30,9 миллиарда тенге, плюс 28,4 процента) области.
В Мангистауской области - 24,4 миллиарда тенге. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской (3,1 миллиарда тенге), Северо-Казахстанской (13,9 миллиарда тенге) и Атырауской (14,4 миллиарда тенге ) областях.
По итогам третьего квартала 2022 года объём услуг основного и общего среднего образования, оказанных всеми организациями образования, составил 444,9 миллиарда тенге - на 12,5 процента больше, чем годом ранее.
Практически весь объём услуг (97,3 процента) профинансировали из государственного бюджета: 433 миллиарда тенге, плюс 12 процентов за год. За счёт населения оказали услуг на 10,2 миллиарда тенге (плюс 36,9 процента), за счёт предприятий - на 1,7 миллиарда тенге (плюс 27,6 процента).
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