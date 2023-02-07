Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Февраля
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.7 KZT
  • €1 = 492.81 KZT
  • 1 RUB = 6.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:16

Просмотров: 3

В Мангистау цены на услуги среднего образования выросли на 13 процентов за год

Услуги школ и прочих организаций среднего образования в Казахстане подорожали почти на 10 процентов за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Павлодарской области: сразу на 26,1 процента. В Мангистаукой области цены выросли на 13 процентов. Об этом сообщают эксперты finprom.kz.

Иллюстрация к материалу
По итогам января текущего года цены на услуги среднего образования выросли на 9,5 процента за год, передают эксперты finprom.kz.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Павлодарской области: сразу на 26,1 процента. Заметный рост также был зарегистрирован в Туркестанской (плюс 23,3 процента) и Атырауской (плюс 22 процента) областях. В Мангистау цены на услуги среднего образования выросли на 13 процентов за год.

В Мангистау цены на услуги среднего образования выросли на 13 процентов за год


Наименьший годовой рост цен в секторе зарегистрировали в Карагандинской и Улытауской областях: на 0,7 процента. Ещё в четырёх регионах - в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Жетысуской областях - цены остались на уровне января прошлого года.

Объём услуг в области основного и общего среднего образования в стране вырос на 13 процентов.

В региональном разрезе в области основного и общего среднего образования наибольший объём услуг пришёлся на Алматинскую область: 48 миллиардов тенге - на 24 процента меньше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская (47,1 миллиарда тенге, плюс 28,5 процента) и Кызылординская (30,9 миллиарда тенге, плюс 28,4 процента) области.

В Мангистау цены на услуги среднего образования выросли на 13 процентов за год


В Мангистауской области - 24,4 миллиарда тенге. Меньше всего услуг было оказано в Улытауской (3,1 миллиарда тенге), Северо-Казахстанской (13,9 миллиарда тенге) и Атырауской (14,4 миллиарда тенге ) областях.

По итогам третьего квартала 2022 года объём услуг основного и общего среднего образования, оказанных всеми организациями образования, составил 444,9 миллиарда тенге - на 12,5 процента больше, чем годом ранее.

Практически весь объём услуг (97,3 процента) профинансировали из государственного бюджета: 433 миллиарда тенге, плюс 12 процентов за год. За счёт населения оказали услуг на 10,2 миллиарда тенге (плюс 36,9 процента), за счёт предприятий - на 1,7 миллиарда тенге (плюс 27,6 процента).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика