Президентскую резиденцию в Актау передадут на нужды детей

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По поручению Президента региональные резиденции Главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.



- Областные акиматы самостоятельно определят целевое использование данных резиденций (детские сады, оздоровительные центры и др.), - говорится в сообщении.



Как только в администрации региона расскажут, как именно будет использоваться резиденция, мы предоставим информацию жителям Актау.