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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:13

Просмотров: 1868

Президентскую резиденцию в Актау передадут на нужды детей

Об этом сообщает политолог Ербол Едилов в своём Telegram-канале.

Иллюстрация к материалу
По поручению Президента региональные резиденции Главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.

- Областные акиматы самостоятельно определят целевое использование данных резиденций (детские сады, оздоровительные центры и др.), - говорится в сообщении.

Как только в администрации региона расскажут, как именно будет использоваться резиденция, мы предоставим информацию жителям Актау.



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Комментарии ( 7 )

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Sensation (Посетители) Сегодня, 11:41
Скорее всего появится жилой квартал, а не жилой комплекс, земля там самая дорогая и с видом и непосредственным выходом на море
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 11:27
Sensation,посмотрим теперь как воспользуется наш супер аким (который по рейтингам лучший в мире) воспользуется этими обьектами
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 11:15
передаются акиматам на нужды детей.

Внимательно будем следить за этим.
 
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  • minus
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 10:59
Главное доступ к морю откройте.
 
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  • saktau
 Sensation (Посетители) Сегодня, 10:41
Областные акиматы самостоятельно определят целевое использование данных резиденций (детские сады, оздоровительные центры и др.) надо было добавить вместо "и др." - жилые комплексы, бизнес-центры, гостиницы. Уже давно это место в Актау остается желанным и скорее всего лучшие участки достанутся избранным строителям. Не удивлюсь если в скором времени там появятся убогие высотки. В этом месте надо построить детский лагерь на берегу моря, детские сады, санатории для детей и другие места во благо детей и горожан
 
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  • kolu411
  • saktau
  • синдбад
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:40
Почему-то сразу пришли на память "сироты" из "12 стульев" ;)
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 10:37
в Кендерли резиденцию пускай тоже возвратят.
 
 

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