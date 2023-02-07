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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:10

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В Мангистау мужчины зарабатывают больше женщин на 37 процентов

Команда Jusan Analytics решила рассмотреть, какая существует разница в заработных платах у мужчин и женщин в Казахстане. Наибольшая разница в зарплате в пользу мужчин наблюдается в Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областях.

Иллюстрация к материалу
По официальной статистике, в 2022 году разрыв в заработных платах сократился и составил 18,5 процента. Отметим, что до 2020 года разрыв был выше 30 процентов, но с массовым переходом на удаленный режим работы он сократился до 25 процентов в 2020 и 21,7 процента в 2021.

Среднемесячная заработная плата у мужчин при полной занятости составляет 299 605 тенге, а у женщин – 244 276 тенге.

- При этом женщины зарабатывают больше мужчин только в Жамбылской (+6,31 процента), Северо-Казахстанской (+5,91 процента) и Туркестанской (+0,45 процента) областях. Наибольшая разница в зарплате в пользу мужчин наблюдается в Атырауской (+41,08 процента), Мангистауской (+37,07 процента) и Карагандинской (+29,9 процента) областях, - сообщает команда Jusan Analytics.

В Мангистау мужчины зарабатывают больше женщин на 37 процентов


Если рассматривать различие в заработных платах мужчин и женщин по видам экономической деятельности, то наибольшая разница наблюдается в финансовой и страховой деятельности, где мужчины зарабатывают на 33,46 процента больше. Затем идет обрабатывающая промышленность (+17,51 процента) и сектор транспорта и складирования (+16,59 процента).

Если рассматривать различие в заработных платах по видам экономической деятельности, то зарплата у женщин выше, чем у мужчин, только в сфере образования.



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