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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:33

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В Мангистау в 2022 году бесплатный скрининг прошли более 95 тысяч человек

В Мангистауской области в ушедшем 2022 году проведено более 95 тысяч бесплатных скрининговых исследований с целью своевременного выявления рака молочной железы, шейки матки и рака толстой кишки. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель онкологического диспансера Нурлан Жариев.

Фото пресс-службы ЦОК региона
По информации Нурлана Жариева, в 2022 году в регионе рак выявили у тысячи человек, это на 145 случаев больше, чем в предыдущем 2021 году.
При этом подавляющее большинство заболевших – это трудоспособные люди. К тому же, значительная часть из них – молодые.

- Действительно, эта болезнь из года в год омолаживается. А вот уровень смертности, к счастью, снизился. Так, в 2021 году от этого заболевания скончались 368 человек, а в прошлом году рак унес жизни 312 человек, - информирует Нурлан Жариев.

Он отмечает, что в 2022 году скрининг на рак молочной железы прошли более 25 тысяч женщин. Факторы риска развития рака были выявлены у 3300 женщин, которые получили своевременное лечение. Выписаны 2930 женщин, что составляет 87,7 процента от общего числа.

Вместе с тем скрининговое исследование на рак шейки матки прошли более 36 тысяч женщин, у 1600 выявлены факторы риска развития рака. В результате раннего обследования более 1300 пациенток избежали тяжелую болезнь.

На рак толстой кишки обследовались 33 тысячи человек, опасность заболевания выявлена у 4500 из них.

- Своевременное проведение скрининга позволяет избежать осложнений заболевания, а предварительное лечение повышает шансы на выздоровление, - подчеркнул специалист.

Он пояснил, что по сути проводится профилактическое и медицинское обследование здоровых людей определенного возраста с целью профилактики осложнений.

- Некоторые люди заблуждаются, говоря, что как раз проведение скрининга может вызвать болезнь. Люди считают, что раз он вроде здоров, чувствует себя хорошо, то и скрининг лишний. Хотя на самом деле можно на 100 процентов излечиться от любого заболевания, пройдя бесплатный скрининг и получив необходимое лечение на ранней стадии, - пояснил главный онколог области.

Он также отметил, что факторы риска развития рака могут быть выявлены на ранней стадии у мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет. Возможно раннее выявление вторичной артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы.

- У мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет имеется возможность выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта и хронических заболеваний почек. В возрасте от 50 до 70 лет можно выявить туберкулез органов дыхания. А мужчины в возрасте от 55 до 70 лет могут пройти бесплатный скрининг для выявления рака простаты, - добавил Нурлан Жариев.

Он также проинформировал, что в онкологическом диспансере под занавес 2021 года был внедрен ситуационный центр, как отдельная структура со штатными врачами и IT-специалистами.

За 2022 год через этот центр прошли 3854 пациента, что составляет 97,4 процента от подлежащих к этой процедуре. В итоге злокачественные новообразования выявлены у 716 человек.



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