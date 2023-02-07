Банкротство физлиц: Комитет госдоходов ответит на вопросы жителей Актау

Иллюстрация к материалу

В департаменте государственных доходов Мангистауской области сообщили, что 9 февраля в Актау состоится встреча населения с представителями Комитета государственных доходов Министерства финансов.



- Уважаемые жители Мангистауской области! В рамках разъяснения Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» приглашаем всех на встречу. Специалисты ответят на актуальные вопросы горожан о банкротстве физических лиц, - сообщили в ведомстве.



Встреча с населением состоится 9 февраля в 10:00 в здании Дом дружбы в 34 микрорайоне.