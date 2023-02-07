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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 5

Банкротство физлиц: Комитет госдоходов ответит на вопросы жителей Актау

Жителей Актау приглашают на встречу с представителями Комитета государственных доходов Министерства финансов. На встрече горожанам разъяснят закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

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В департаменте государственных доходов Мангистауской области сообщили, что 9 февраля в Актау состоится встреча населения с представителями Комитета государственных доходов Министерства финансов.

- Уважаемые жители Мангистауской области! В рамках разъяснения Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» приглашаем всех на встречу. Специалисты ответят на актуальные вопросы горожан о банкротстве физических лиц, - сообщили в ведомстве.

Встреча с населением состоится 9 февраля в 10:00 в здании Дом дружбы в 34 микрорайоне.



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