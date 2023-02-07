Как жителям Мангистау получить бесплатную медицинскую услугу

Аманбек Жумыров рассказал, что для регистрации резиденту необходимо написать заявление и обратиться с удостоверением личности. Но он обязательно должен определиться со своим статусом.- Должен четко представлять статус наемного работника, индивидуального предпринимателя, пенсионера, студента. Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября проходит регистрационная кампания. Жители, которые в то же время переехали в другой населенный пункт, могут сменить поликлинику, - сказал Аманбек Жумыров.Для получения скорой медицинской помощи жителям необходимо позвонить по номеру «103».Вызов категории срочности №1 достигается в момент непосредственной угрозы жизни, через десять минут после получения вызова. А категория срочности № 2 - до 15 минут, категория срочности № 3 - до 30 минут, категория срочности №4 - до 60 минут.Глава управления здравоохранения региона рассказал, в каких случаях можно вызвать медработника на дом.- Например, житель может вызвать врача на дом, если он болен, температура тела поднимается выше 38 градусов, артериальное давление повышено, при каких-либо травмах, - сказал глава управления.Справки о временной нетрудоспособности можно получить, посетив врача, пройдя лабораторное и инструментальное обследование, и записавшись на прием. Также для экстренной и плановой госпитализации необходимо сначала обратиться к региональному врачу в поликлинике. Врач осмотрит пациента и определит, нужно ли лечиться в больнице. Затем врач совместно с пациентом выбирают больницу, и после оформления направления выдает госпитальный талон.Кроме того, люди, состоящие на диспансерном учете, могут получать лекарства бесплатно. В частности, при заболеваниях системы кровообращения и пищеварения, дефектах иммунной системы, заболеваниях эндокринной системы, нарушениях питания и изменениях в обменном процессе, заболеваниях костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболеваниях нервной системы, аномалиях в системе поведения и психики, некоторых видах инфекционных и паразитарных заболеваний, опухолях, заболеваниях органов дыхания, после операции по замене тканей органами, при заболеваниях мочеполовых путей пациент может получить бесплатное лекарство.Всего в Мангистауской области в медицинских организациях, подведомственных управлению здравоохранения, государственная услуга оказывается бесплатно лицам, входящим в 15 категорий. В частности, это многодетные матери, награжденные «Алтын алқа», «Күміс алқа» и имеющие статус «Мать-героиня», награжденные орденом «Материнская слава» 1,2 степени, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, безработные, воспитанники интерната, обучающиеся по очной форме обучения, в связи с уходом за ребенком, на усыновление лица, находящиеся в соответствующем отпуске, лица по уходу за ребенком до трех лет, пенсионеры, военнослужащие, сотрудники специальных государственных органов, правоохранительных учреждений, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, кроме минимального уровня безопасности, задержанные в изоляторе временного содержания и следственного изолятора могут получить бесплатную медицинскую помощь.