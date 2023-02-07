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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 214

В поисках закладки? В Актау видеокамера в подъезде дома сняла подозрительных мужчин

В Сети появилось видео, снятое в одном из домов в 16 микрорайоне Актау. Двое мужчин рано утром пытались что-то найти в подъезде. Жители дома предположили, что они искали наркотики.

Кадр видео
Инцидент произошел в доме жилого комплекса «Le Pes» в 16 микрорайоне.

Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома, зафиксировала, как двое неизвестных мужчин в 7:30 утра что-то искали.

Жители дома предположили, что искали они наркотики, спрятанные закладчиком. Не найдя ничего, мужчины удалились из подъезда.

По словам жильцов дома, они написали заявление в полицию.





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Комментарии ( 1 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 15:17
нарков ломает, под утро пошли искать - денег нет походу, что купить, ищут закладки, думают, что куры заходили в этот подьезд.
 
 

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