В поисках закладки? В Актау видеокамера в подъезде дома сняла подозрительных мужчин

Инцидент произошел в доме жилого комплекса «Le Pes» в 16 микрорайоне.Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома, зафиксировала, как двое неизвестных мужчин в 7:30 утра что-то искали.Жители дома предположили, что искали они наркотики, спрятанные закладчиком. Не найдя ничего, мужчины удалились из подъезда.По словам жильцов дома, они написали заявление в полицию.