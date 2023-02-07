В Мангистау началось строительство второй нити магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен

Согласно технологической схеме проекта, общая протяженность 2-й нитки газопровода составит 308 км, пропускная способность - 5,8 миллиарда кубометров в год. Согласно графику производства работ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года.Выступая на торжественном мероприятии, аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализация данного проекта окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона.- В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, для обеспечения стабильного газоснабжения Мангистауской области национальная компания QazaqGaz начала строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен. Реализация данного проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также повышению качества жизни населения, - сказал аким области Нурлан Ногаев.По словам главы QazaqGaz, реализация мегапроекта позволит обеспечить стабильное газоснабжение населенных пунктов Мангистауской области, крупных предприятий, работа которых напрямую зависит от надежной и бесперебойной транспортировки газа для генерации электроэнергии, тепло-, водоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий региона, а также предотвращения внештатных ситуаций и исключения риска остановок подачи газа, как стратегически важной услуги населению региона.- На сегодняшний день в Мангистауской области наблюдается рост потребления природного газа на внутреннем рынке страны, поэтому мегапроект строительства второй нитки имеет важное социально-экономическое значение, а также усилит энергобезопасность региона, – отметил Санжар Жаркешов.