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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:28

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В Мангистау началось строительство второй нити магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен

Сегодня, 7 февраля, в Мангистауской области состоялась символическая сварка первого стыка строительства мегапроекта газотранспортной системы Казахстана – второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен. Торжественную церемонию открыли аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.

Фото пресс-службы ЦОК
Согласно технологической схеме проекта, общая протяженность 2-й нитки газопровода составит 308 км, пропускная способность - 5,8 миллиарда кубометров в год. Согласно графику производства работ, завершение строительства и ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года.

В Мангистау началось строительство второй нити магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен

В Мангистау началось строительство второй нити магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен


Выступая на торжественном мероприятии, аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализация данного проекта окажет благоприятный мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие региона.

- В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, для обеспечения стабильного газоснабжения Мангистауской области национальная компания QazaqGaz начала строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу-Жанаозен. Реализация данного проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также повышению качества жизни населения, - сказал аким области Нурлан Ногаев.

По словам главы QazaqGaz, реализация мегапроекта позволит обеспечить стабильное газоснабжение населенных пунктов Мангистауской области, крупных предприятий, работа которых напрямую зависит от надежной и бесперебойной транспортировки газа для генерации электроэнергии, тепло-, водоснабжения населения, социальных объектов и промышленных предприятий региона, а также предотвращения внештатных ситуаций и исключения риска остановок подачи газа, как стратегически важной услуги населению региона.

- На сегодняшний день в Мангистауской области наблюдается рост потребления природного газа на внутреннем рынке страны, поэтому мегапроект строительства второй нитки имеет важное социально-экономическое значение, а также усилит энергобезопасность региона, – отметил Санжар Жаркешов.



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