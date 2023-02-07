ГКП «КЖСА»: пешеходную дорожку в 27 микрорайоне восстановят после ремонта трубопровода

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Сегодня, 7 февраля, в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на развалившуюся пешеходную дорожку, которая расположена возле домов 44-42 в 27 микрорайоне.
В ГКП «Каспий жылы, су арнасы» прокомментировали жалобу жителей Актау на обвалившуюся тротуарную плитку на пешеходной дорожке.
- По данному адресу выявлен порыв на трубопроводе технической воды. На данный момент порыв отключен, под ограничение жилые дома не попадают. В ближайшее время будут проведены работы по устранению дефекта. Как только дефект будет устранен, пешеходную дорожку восстановят, - сообщили в пресс-службе коммунальной организации.
В ГКП «Каспий жылы, су арнасы» прокомментировали жалобу жителей Актау на обвалившуюся тротуарную плитку на пешеходной дорожке.
- По данному адресу выявлен порыв на трубопроводе технической воды. На данный момент порыв отключен, под ограничение жилые дома не попадают. В ближайшее время будут проведены работы по устранению дефекта. Как только дефект будет устранен, пешеходную дорожку восстановят, - сообщили в пресс-службе коммунальной организации.
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