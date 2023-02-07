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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:36

Просмотров: 199

ГКП «КЖСА»: пешеходную дорожку в 27 микрорайоне восстановят после ремонта трубопровода

Пешеходная дорожка в 27 микрорайоне развалилась вследствие порыва на трубопроводе. Как только дефект будет устранен пешеходную дорожку восстановят. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Каспий жылы, су арнасы».

Кадр видео
Сегодня, 7 февраля, в рубрике «Народные новости» житель Актау пожаловался на развалившуюся пешеходную дорожку, которая расположена возле домов 44-42 в 27 микрорайоне.



В ГКП «Каспий жылы, су арнасы» прокомментировали жалобу жителей Актау на обвалившуюся тротуарную плитку на пешеходной дорожке.

- По данному адресу выявлен порыв на трубопроводе технической воды. На данный момент порыв отключен, под ограничение жилые дома не попадают. В ближайшее время будут проведены работы по устранению дефекта. Как только дефект будет устранен, пешеходную дорожку восстановят, - сообщили в пресс-службе коммунальной организации.



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