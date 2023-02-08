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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 1050

Успеть за 18 секунд: трое жителей Мангистау получили одобрение по льготному автокредитованию

Трое жителей Мангистау, ставшие участниками программы льготного автокредитования и подавшие заявки через электронную платформу, уже обратились в автосалоны и получили счета на оплату, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности. Всего на первом этапе запуска платформы в пуле зарегистрировался 761 участник в возрасте от 19 до 62 лет.

Фото из открытых источников
Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet.

Выданы счета на оплату автомобиля в следующих регионах:

-Астана – 175;
-Алматы – 79;
-Костанайская область – 44;
-Жетысуская область – 43;
-Шымкент – 41;
-Карагандинская область – 20;
-Восточно-Казахстанская область – 13;
-Актюбинская область – 9;
-Северо-Казахстанская область – 7;
-Жамбылская область – 6;
-Атырауская область – 5;
-Павлодарская область – 5;
-Акмолинская область – 4;
-Абайская область – 4;
-Мангистауская область – 3;
-Туркестанская область – 3;
-Западно-Казахстанская область – 2.

Банки-участники программы приняли и одобрили заявки на общую сумму 2,5 млрд тенге. Объём револьверных средств на первый запуск платформы составляет 7,6 млрд тенге.

Общий срок оформления льготного автокредита с момента подачи заявки на платформе до выдачи автомобиля – не более 60 календарных дней. При получении отказа в выдаче гарантийного письма от одного банка заявитель имеет право обратиться в другой банк-участник программы.

Приём заявок по программе льготного автокредитования на платформе Фонда развития промышленности стартовал 6 февраля в 10:00.В Фонде развития промышленности (ФРП) заявили, что 761 заявку на льготное автокредитование зарегистрировали за 18 секунд.

Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее - на ежемесячной основе.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:22
Этот лохотрон надо сделать чуть более справедливым и распределить квоты по областям согласно количеству населения, диспропорция нездоровая. 175 в Астане против 3 в Манистау
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Sportikus
  • alixah
 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 16:37
Из всех победивших можно собрать команду отменных хакеров...
 
 

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