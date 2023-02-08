Успеть за 18 секунд: трое жителей Мангистау получили одобрение по льготному автокредитованию

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Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet.



Выданы счета на оплату автомобиля в следующих регионах:



-Астана – 175;

-Алматы – 79;

-Костанайская область – 44;

-Жетысуская область – 43;

-Шымкент – 41;

-Карагандинская область – 20;

-Восточно-Казахстанская область – 13;

-Актюбинская область – 9;

-Северо-Казахстанская область – 7;

-Жамбылская область – 6;

-Атырауская область – 5;

-Павлодарская область – 5;

-Акмолинская область – 4;

-Абайская область – 4;

-Мангистауская область – 3;

-Туркестанская область – 3;

-Западно-Казахстанская область – 2.



Банки-участники программы приняли и одобрили заявки на общую сумму 2,5 млрд тенге. Объём револьверных средств на первый запуск платформы составляет 7,6 млрд тенге.



Общий срок оформления льготного автокредита с момента подачи заявки на платформе до выдачи автомобиля – не более 60 календарных дней. При получении отказа в выдаче гарантийного письма от одного банка заявитель имеет право обратиться в другой банк-участник программы.



Приём заявок по программе льготного автокредитования на платформе Фонда развития промышленности стартовал 6 февраля в 10:00.В Фонде развития промышленности (ФРП) заявили, что 761 заявку на льготное автокредитование зарегистрировали за 18 секунд.



Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте и далее - на ежемесячной основе.