Бытовое насилие: С начала года в Мангистау 292 дебошира поставлены на учёт в полицию

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В соответствии с законом Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» защитное предписание является одной из индивидуальных профилактических мер бытового насилия. Нарушение охранного предписания влечет ответственность, установленную кодексом РК об административных правонарушениях.



Сотрудниками отдела местной полицейской службы в Мангистауской области с начала года 292 гражданина привлечены к ответственности по статье 461 КоАП РК и поставлены на учёт за нарушение защитного предписания. А 172 лица, наоборот, списаны с учета.



- Отметим, что сотрудниками полиции на постоянной основе проверяются граждане, состоящие на учете в органах внутренних дел по месту жительства. Их количество - 3757, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.



Защитное предписание – это установление гражданину, совершившему домашнее насилие, временных запретов на совершение определенных запретов на совершение определенных действий и обязанности для защиты жизни и здоровья пострадавшего от домашнего насилия.



Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно применено, может быть запрещено:



— предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего от домашнего насилия, если этот пострадавший находится в месте, неизвестном гражданину, совершившему домашнее насилие;



— посещать места нахождения пострадавшего (пострадавших) от домашнего насилия, если этот пострадавший (пострадавшие) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания;



— общаться с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет;



— распоряжаться общей совместной с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия собственностью.



Защитным предписанием гражданина, в отношении которого оно применено, может быть установлена обязанность временно покинуть общее с пострадавшим (пострадавшими) от домашнего насилия жилое помещение.