Три автомобильные трассы в Мангистау закрыли из-за гололёда

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Из-за гололёда в Мангистау закрыто движение для всех видов транспорта на трасах «Актау-Форт-Шевченко», «Актау-Каламкас», а также «Киякты-Тущыкудук».
В полиции предупреждают о мерах безопасности и рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать резкого торможения.
В полиции предупреждают о мерах безопасности и рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать резкого торможения.
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