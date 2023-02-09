Кто получает бесплатные лекарства в Мангистау

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В прошлом году в Мангистауской области бесплатные лекарства получили 218 966 человек.



Аманбек Жумиров рассказал, что все пациенты после осмотра, установления диагноза и регистрации в поликлинике встают на диспансерный учёт. Участковый врач выписывает рецепты, и люди получают возможность приобретать бесплатные лекарства. Их, в свою очередь, отпускают аптеки, работающие по программе ГОБМП.



- Всё, что нужно для того, чтоб получить лекарства после этого – показать в аптеке рецепт и удостоверение личности, - отметил руководитель управления.



Он подчеркнул, что бесплатные лекарства могут получить только люди с определёнными типами заболеваний.



Перечень заболеваний:



- системы кровообращения;

- пищеварительной системы;

- крови, органов кровообращения и пороки развития иммунной системы;

- эндокринной системы, расстройства пищевого поведения и изменения в обменном процессе;

- костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- нервной системы;

- аномалиях в системе поведения и психики;

- некоторых видов инфекционных и паразитарных заболеваний;

- органов дыхания;

- наличие опухолей.



Лекарства выдаются на бесплатной основе также и пациентам, перенесшим операции по замене тканей органов, и больным с заболеваниями мочеполового тракта.



Кроме того, подростки с сахарным диабетом в возрасте до 18 лет также бесплатно обеспечиваются инсулиновой помпой и резервуаром для нее, инфузионным комплектом. Больным сахарным диабетом бесплатно выдаются иглы для ручек-шприцев, одноразовые шприцы с маркировкой инсулина и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тест-полоски для кетоновых тел в стуле.



- Больные с указанным заболеванием могут обратиться к руководству поликлиники, если они не могут получить бесплатные лекарства, или обратиться за помощью в областное управление здравоохранения, в Мангистауский областной департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, - сказал Аманбек Жумиров.



Он добавил, что количество лекарств выдается в зависимости от курса лечения. При длительном курсе лечения медикаменты рассчитывают на три месяца.



Михаил Одинцов