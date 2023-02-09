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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:24

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Кто получает бесплатные лекарства в Мангистау

Бесплатные лекарства могут получить только люди с определёнными типами заболеваний. Лекарства для таких пациентов отпускают аптеки, работающие по программе гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Аманбек Жумиров, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В прошлом году в Мангистауской области бесплатные лекарства получили 218 966 человек.

Аманбек Жумиров рассказал, что все пациенты после осмотра, установления диагноза и регистрации в поликлинике встают на диспансерный учёт. Участковый врач выписывает рецепты, и люди получают возможность приобретать бесплатные лекарства. Их, в свою очередь, отпускают аптеки, работающие по программе ГОБМП.

- Всё, что нужно для того, чтоб получить лекарства после этого – показать в аптеке рецепт и удостоверение личности, - отметил руководитель управления.

Он подчеркнул, что бесплатные лекарства могут получить только люди с определёнными типами заболеваний.

Перечень заболеваний:

- системы кровообращения;
- пищеварительной системы;
- крови, органов кровообращения и пороки развития иммунной системы;
- эндокринной системы, расстройства пищевого поведения и изменения в обменном процессе;
- костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- нервной системы;
- аномалиях в системе поведения и психики;
- некоторых видов инфекционных и паразитарных заболеваний;
- органов дыхания;
- наличие опухолей.

Лекарства выдаются на бесплатной основе также и пациентам, перенесшим операции по замене тканей органов, и больным с заболеваниями мочеполового тракта.

Кроме того, подростки с сахарным диабетом в возрасте до 18 лет также бесплатно обеспечиваются инсулиновой помпой и резервуаром для нее, инфузионным комплектом. Больным сахарным диабетом бесплатно выдаются иглы для ручек-шприцев, одноразовые шприцы с маркировкой инсулина и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тест-полоски для кетоновых тел в стуле.

- Больные с указанным заболеванием могут обратиться к руководству поликлиники, если они не могут получить бесплатные лекарства, или обратиться за помощью в областное управление здравоохранения, в Мангистауский областной департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, - сказал Аманбек Жумиров.

Он добавил, что количество лекарств выдается в зависимости от курса лечения. При длительном курсе лечения медикаменты рассчитывают на три месяца.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:20
Рассказал красиво, но на практике не все так красиво.
В поликлинике обслуживающую нижнюю зону весь декабрь и весь январь лекарств не было вообще.
Сейчас начали давать, но далеко не все лекарства.
Ссылаются на их отсутствие.
Не пойму, если деньги государство выделяет и в других аптеках оно есть, то почему в поликлинике нет?
И такое постоянно. И куда смотрит этот доблестный департамент?
 
 

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