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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 912

Какое наказание предусмотрено за выброс строймусора в Актау

Инцидент засняли в 20А микрорайоне.

Кадр видео
Как рассказали жители «Tomiris Towers», неизвестные на пикапе подъехали к мусорным контейнерам и начали выгружать строительные отходы.

Людей возмутил данный поступок, и они выставили видеозапись в Сеть.

В городском акимате сообщили, что полиция выясняет причастных лиц.

В департаменте полиции отметили, что после установления личностей нарушителей они будут привлечены к ответственности согласно статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушения объектов инфраструктуры, уничтожение зелёных насаждений города и населённых пунктов).

За данное правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП.




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