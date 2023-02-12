Мангистаусцы направили в Турцию 1,5 тонны гуманитарной помощи

- На самолёт рейса Актау-Стамбул удалось погрузить 1,5 тонны грузов. Благодарим всех, - сказал генеральный консул Турецкой Республики в Актау Сабри Альптекин.

Первый поток гуманитарной помощи был направлен 11 февраля в 07:40 по маршруту Актау-Стамбул авиакомпанией «Turkish Airlines».По словам генконсула, объём оказанной помощи оказался настолько крупным, что оставшуюся часть придётся отправить следующими рейсами.