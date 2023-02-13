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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:44

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Две несовершеннолетние девочки из Рудного пытались сбежать на поезде к друзьям в Актау

В Рудном девочки 13 и 16 лет сбежали от родителей и хотели уехать на поезде в Актау. Об этом сообщается на информационном портале iagorod.kz.

Фото с сайта iagorod.kz
На пульт дежурного «102» 12 февраля поступила информация о том, что из дома ушли две несовершеннолетние девочки. Родители детей предположили, что они отправились на поезде со станции «Тобол» в Актау.

Поезд, как передаёт iagorod.kz, проверили и в одном из вагонов нашли девочек. Их сняли с состава на станции «Айка» Актюбинской области, доставили в ближайший отдел полиции и после этого отправили домой.

- Девочки объяснили свой поступок тем, что решили съездить к друзьям в Актау, с которыми познакомились прошлым летом в Рудном. Буквально через два часа после того, как они сбежали, девочек нашли, - рассказал Акылжан Сарсембаев, участковый инспектор по делам несовершеннолетних Рудного.

Михаил Одинцов



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