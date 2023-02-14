Акимат: «Кала Жолдары» устраняет гололед на дорогах Актау

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По данным городской администрации, сотрудники коммунального предприятия ТОО «Кала жолдары» в связи с гололедом дежурят на дорогах, в частности, с утра они посыпали на более опасные участки песочно-солевую смесь.



- Проведены работы по очистке от снега и гололёда на поверхностях автомобильных дорог, в первую очередь были охвачены этой работой спуски, подъемы, остановки, автодороги, подводящие к социальным объектам. Коммунальные службы посыпали на дороги 26 тонн соли, а также 40 кубометров песка, - сообщили в акимате Актау.



В данных работах задействованы 102 рабочих и пять единиц техники.