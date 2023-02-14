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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:18

Просмотров: 1053

Антикор: Чиновники в Актау необоснованно отказывали предпринимателям в продлении срока аренды земельных участков

Акиматом Актау необоснованно было отказано в продлении срока аренды земельных участков предпринимателям региона. Об этом сообщают в антикоррупционной службе по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Антикоррупционной службе сообщили, что с жалобой на действия чиновников к ним обратились предприниматели. По итогам разбирательств выяснилось, что согласно действующему законодательству срок аренды земельного участка местным исполнительным органом должен был быть пролонгирован, однако ответственные лица в течение трех месяцев необоснованно отказывали в удовлетворении данного вопроса.

- В результате организованной департаментом встречи с участием представителей акимата города Актау, обращения предпринимателей были удовлетворены с положительным решением вопроса о продлении срока аренды, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Вчера, 21:16
И что это значит, может то что кто-то умышленно восприпядствовал предпринимательской деятельности и превышал полномочия? Тут ПДД нарушишь и адмштраф впаяют без вопросов, а тут такое и просто встреча и разговор с лицами на которых возложенна ответственность!?? Вот это справедливый Казахстан!?? Мир всем!
 
 

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