Антикор: Чиновники в Актау необоснованно отказывали предпринимателям в продлении срока аренды земельных участков

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В Антикоррупционной службе сообщили, что с жалобой на действия чиновников к ним обратились предприниматели. По итогам разбирательств выяснилось, что согласно действующему законодательству срок аренды земельного участка местным исполнительным органом должен был быть пролонгирован, однако ответственные лица в течение трех месяцев необоснованно отказывали в удовлетворении данного вопроса.



- В результате организованной департаментом встречи с участием представителей акимата города Актау, обращения предпринимателей были удовлетворены с положительным решением вопроса о продлении срока аренды, - отметили в ведомстве.