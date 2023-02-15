Мангистау оказался в тройке регионов с наименьшим числом разводов

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В Бюро национальной статистики озвучили данные за 2022 год о разводах и бракосочетаниях казахстанцев, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что по итогам 2022 года в Казахстане зарегистрировали 128,5 тысячи браков.
- По сравнению с 2021 годом число браков снизилось на 8,4 процента. Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек. За этот же период было зарегистрировано 17,7 тысячи разводов - по данным органов РАГС, без учета решений судов о расторжении брака, что также меньше уровня 2021 года на 8,1 процента. Коэффициент разводов составил 0,89 на 1000 человек, - предоставили данные в бюро.
С 2000 года в Казахстане отмечен рост регистрации браков. Пик приходится на 2013 год, когда официально отношения оформили 168 тысяч 447 пар.
После 2013 года, по официальным данным, люди стали реже жениться. В 2014 году зарегистрировали отношения 159 тысяч 328 пар, в 2015 - 148 тысяч 769, в 2016 - 141 тысяча 702 пары.
Количество разводов в Казахстане: в 2016 году развод оформили 51 тысяча 482 пары, в 2014 году - 52 тысячи 673 пары, в 2015 году количество разводов составило 53 тысячи 393 пары. Пик разводов пришелся на 2019 год, тогда брак расторгли 59 тысяч 796 пар.
Сообщается, что по итогам 2022 года в Казахстане зарегистрировали 128,5 тысячи браков.
- По сравнению с 2021 годом число браков снизилось на 8,4 процента. Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек. За этот же период было зарегистрировано 17,7 тысячи разводов - по данным органов РАГС, без учета решений судов о расторжении брака, что также меньше уровня 2021 года на 8,1 процента. Коэффициент разводов составил 0,89 на 1000 человек, - предоставили данные в бюро.
С 2000 года в Казахстане отмечен рост регистрации браков. Пик приходится на 2013 год, когда официально отношения оформили 168 тысяч 447 пар.
После 2013 года, по официальным данным, люди стали реже жениться. В 2014 году зарегистрировали отношения 159 тысяч 328 пар, в 2015 - 148 тысяч 769, в 2016 - 141 тысяча 702 пары.
Количество разводов в Казахстане: в 2016 году развод оформили 51 тысяча 482 пары, в 2014 году - 52 тысячи 673 пары, в 2015 году количество разводов составило 53 тысячи 393 пары. Пик разводов пришелся на 2019 год, тогда брак расторгли 59 тысяч 796 пар.
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