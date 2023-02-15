Назначены прокуроры четырех районов Мангистауской области

Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 14 февраля 2023 года сразу в четырех районах Мангистауской области были назначены новые прокуроры.Младший советник юстиции Туретаев Ергожа Куанышович назначен прокурором Каракиянского района. Как сообщают в прокуратуре Мангистауской области, Ергожа Туретаев родился в 1983 году. Окончил Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2007 году в прокуратуреМангистауской области. Имеет большой опыт работы в органах прокуратуры и местных исполнительных органах.Работал помощником прокурора Актау, начальником отдела прокуратуры Актау, помощником прокурора области, руководителем аппарата акима Актау.С июля 2022 года занимал должность руководителя аппарата прокуратуры Мангистауской области.Младший советник юстиции Борашев Ануар Аталикович назначен прокурором Тупкараганского района.Ануар Аталикович родился 15 мая 1984 году. Окончил Атырауский ГУ имени Х.Досмухамедова по специальности«юриспруденция». Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году помощником прокурора Атырау. Работал прокурором управления прокуратуры Мангистауской области, заместителем прокурора Каракиянского района и Жанаозена, старшим помощником прокурора области.С мая 2020 года занимал должность прокурора Мунайлинского района Мангистауской области.Младший советник юстиции Сейбагытов Абат Даржокович назначен прокурором Мангистауского района.Абат Даржокович родился 25 июня 1987 году. Окончил Карагандинский государственный университет имениакадемика Е.А.Букетова по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году.Работал помощником прокурора Каракиянского и Мунайлинского районов, старшим помощником прокурора Жанаозена, старшим прокурором управления прокуратуры Мангистауской области, старшим помощником прокурора области.С февраля 2019 года занимал должность прокурора Тупкараганского района Мангистауской области.Младший советник юстиции Челпеков Дауылбай Нурлыбаевич назначен прокурором Мунайлинского района. Челпеков Дауылбай родился в 1990 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «юриспруденция».Трудовую деятельность начал в 2013 году помощником прокурора Актау, работал начальником отдела прокуратуры Актау.С февраля 2019 года занимал должность заместителя прокурора Актау Мангистауской области.Также младший советник юстиции Кошев Азамат Бактибаевич назначен заместителем прокурора Актау. Кошев Азамат родился 5 ноября 1986 года. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2009 году помощником прокурора Актау, работал старшим прокурором отдела прокуратуры Актау.С июня 2018 года занимал должность начальника отдела прокуратуры Актау Мангистауской области.