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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:35

Просмотров: 705

В Актау пройдут публичные слушания по заявке ТОО «МАЭК» на повышение тарифа

Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области проведет публичные слушания по поступившим заявкам на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и (или) снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды) ТОО «МАЭК» в связи с изменением цен на стратегические товары. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото из архива Lada.kz
Публичные слушания состоятся 3 марта 2023 года в 11:00 по адресу: Актау, 1 мкр., здание №18/2 «Мангистауский областной центр научно-методической и культурно-досуговой деятельности» (ДК «Дружба»).

- Вместе с тем, в целях обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц, публичные слушания будут параллельно транслироваться в социальной сети Facebook на официальной странице департамента в онлайн-режиме (https://www.facebook.com/profile.php?id=100051930454400). Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественные объединения, независимых экспертов, средства массовой информации и иных заинтересованных лиц, - сообщили в департаменте.

Контактные телефоны департамента: 8(7292) 42-16-20, 43-84-11.



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 18:03
ШТА? Опять?! Как вы уже надоели ! Разгон те областной и городской маслихат,депутаты бесполезны!
Автопарки екиматов областного и городского, надо перевести на баланс зарплат
чинуш,уже пара миллионов найдется ...и далее по списку

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Foxy-Hell
 AHI (Посетители) Сегодня, 17:15
ЗП подняли бы, а не тарифы.
 
 

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