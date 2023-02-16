Пропавшую мать троих детей из Мангистау нашли

Фото из социальных детей
Жительница села Бейнеу в Мангистауской области и мать троих детей Жания Абдуллаева ушла из дома 29 сентября прошлого года, сказав родным, что идет на работу. Также известно, что она приобрела билет на поезд из Бейнеу до станции Мангистау.
Волонтеры Lider.kz сообщили, что женщину нашли.
Подробности обнаружения девушки не сообщаются.
Напомним, в прошлом году без вести пропала мать троих детей из Мангистау.
Михаил Одинцов
Волонтеры Lider.kz сообщили, что женщину нашли.
Подробности обнаружения девушки не сообщаются.
Напомним, в прошлом году без вести пропала мать троих детей из Мангистау.
Михаил Одинцов