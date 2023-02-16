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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 1067

Пропавшую мать троих детей из Мангистау нашли

Жания Абдуллаева пропала в сентябре прошлого года в селе Бейнеу. Волонтеры Lider.kz сообщили на своей странице в Instagram о том, что женщину нашли.

Фото из социальных детей
Жительница села Бейнеу в Мангистауской области и мать троих детей Жания Абдуллаева ушла из дома 29 сентября прошлого года, сказав родным, что идет на работу. Также известно, что она приобрела билет на поезд из Бейнеу до станции Мангистау.

Волонтеры Lider.kz сообщили, что женщину нашли.

Подробности обнаружения девушки не сообщаются.

Напомним, в прошлом году без вести пропала мать троих детей из Мангистау.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 11:38
Причины бы узнать...

 
 

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