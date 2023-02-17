Опреснительную установку запустили в селе Саин Шапагатов

Фото предоставили в ЦОК

Теперь с запуском опреснительной установки непрерывно будет подаваться не 300 кубов воды, как раньше, а 1300 м3. Установка в настоящее время подключена к трубопроводам 13 улиц села.



- В настоящее время в нашем селе актуален вопрос питьевой воды. В целях решения проблемы с питьевой водой завод «Алека» запускает трубопровод, который будет обеспечивать 1000 м3 питьевой воды. Данный завод на начальном этапе опреснял 250 кубов воды, на сегодняшний день это уже 400 кубов. То есть шаг за шагом приближаемся к цели. Сейчас 24 часа в сутки питьевую воду получают жители 4 и 5 кварталов, а в ближайшее время планируется полный ввод установки в эксплуатацию и стабильное водоснабжение, - сказал аким села Сайран Кылыш.