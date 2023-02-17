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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:37

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В Каспийском море проведут ихтиологический мониторинг для определения количества разных видов рыб

Мониторинг представляет собой взвешивание рыбы в Каспийском море. Собранные данные и фотографии сразу отправят в научно-исследовательские институты Казахстана. Результаты способствуют выделению государством квот на вылов рыбы. Об этом сообщил руководитель Мангистауского областного управления рыбной инспекции Жаксыгали Издибаев.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
В Каспийском море ежегодно проводятся ихтиологические мониторинговые работы в рамках действующего законодательства.

По словам сотрудников инспекции рыбного хозяйства по Мангистауской области, в 2022 году такие мероприятия проводились на участках 8 природопользователей. В рыболовные сети, установленные для проведения мониторинга, попали рыбы осетровых пород, кутум, кефаль, судак, жерех и килька.

- После взвешивания рыба была отправлена обратно в море. Таким образом определено, в каком объеме присутствуют эти рыбы. Собранные данные и фотографии сразу отправляются в научно-исследовательские институты Казахстана. Результаты ихтиологического мониторинга способствуют выделению государством квот на вылов рыбы. В ближайшее время по заявкам природопользователей проводится соответствующая работа по увеличению объёмов данной квоты, - прокомментировал руководитель Мангистауского областного управления рыбной инспекции Жаксыгали Издибаев.

В результате ранее проведенных работ по ихтиологическому мониторингу, рыба кутум была исключена из Красной книги Казахстана.

Также, как говорят в ведомстве, по многочисленным просьбам природопользователей разрешен лов рыболовными сетями с диаметром 0,3 миллиметра.

- Следует отметить, что в Каспийском море обитают находящиеся под угрозой исчезновения рыбы, ряд морских животных, занесенных в Красную книгу Казахстана. Это тюлени, а также каспийская минога, каспийский лосось, белорыбица и волжская многотычинковая сельдь. Охота на них запрещена законом, - сообщили в рыбинспекции.

Природопользователи Мангистауской области собирают необходимые документы в соответствии с законом «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». Только после таких процедур им разрешается рыбалка.



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