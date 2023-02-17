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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 214

На перекрестке между 29А микрорайоном Актау и СОТ «Химик» появился светофор

На перекрестке между 29А микрорайоном Актау и бывшим садово-огородническим товариществом (СОТ) «Химик» установили новый светофор. Такая мера поможет снизить аварийность на этом участке, сообщают в пресс-службе Актауского городского акимата.

фото акимата города Актау
На перекрестке между 29А микрорайоном Актау и СОТ «Химик» появился светофор

Схема месторасположения нового светофора


- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестке центральной автомобильной дороги с выездом из Актау в Мунайлинский район установлен светофор, - сообщили в городском акимате.

В акимате отметили, что в Актау продолжится работа по установке новых светофоров.

В городской администрации пояснили, что новое регулирующее движение оборудование ставят не только в аварийных местах города, но и на участках с интенсивным движением, а также возле школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.



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