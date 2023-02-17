На перекрестке между 29А микрорайоном Актау и СОТ «Химик» появился светофор

Схема месторасположения нового светофора



- В целях обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестке центральной автомобильной дороги с выездом из Актау в Мунайлинский район установлен светофор, - сообщили в городском акимате.В акимате отметили, что в Актау продолжится работа по установке новых светофоров.В городской администрации пояснили, что новое регулирующее движение оборудование ставят не только в аварийных местах города, но и на участках с интенсивным движением, а также возле школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.