Чтобы не потерять право на бесплатную медицину в Мангистау: как платить ЕСП

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Единый совокупный платеж (ЕСП) – удобный инструмент для самозанятых. Самозанятые граждане - это люди, которые не работают официально, но имеют временные заработки. Для них будет удобным и выгодным единый совокупный платеж. Он содержит и подоходный налог, и пенсионные, социальный отчисления, и взносы на ОСМС.



Кто и за что платит ЕСП?



Единый совокупный платеж позволяет самозанятым гражданам легализовать свою деятельность и стать полноправными участниками систем пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.



ЕСП подходит тем, кто занимается следующими видами деятельности:

- пошив на заказ, вязание;

- сдача в аренду собственной квартиры;

- выращивание и продажа овощей и фруктов, изготовление и продажа кондитерской и другой продукции на дому (не на территории торговых объектов);

- содержание пасеки;

- реализация мясной и молочной продукции из личного подсобного хозяйства.



Плательщиками ЕСП не могут быть:

- физические лица, оказывающие услуги на территории торговых центров;

- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные приставы и др.);

- сдающие в аренду имущество, за исключением жилища;

- иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов;

- лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.



Размер единого совокупного платежа равен величине одного месячного расчетного показателя. В этом году размер МРП в стране составляет 3 450 тенге. В этой связи жители городов республиканского и областного значения ежемесячно платят по 3 450 тенге, а других населенных пунктов - по 1 725 тенге, то есть 0,5 МРП.



Таким образом, оплачивая ежемесячно по 0,5/1 МРП, физическое лицо не только легализует свою деятельность, но и обеспечит будущую пенсию (базовую пенсионную выплату) и будет иметь право на получение страховых выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в случаях:

- потери трудоспособности и кормильца;

- беременности и родов;

- усыновления;

- ухода за ребенком до 1 года.



Для получения статуса «застрахован» в системе ОСМС необходимо три месяца подряд оплачивать ЕСП. Статус будет присвоен только после внесения платежа за очередной третий месяц оплаты. Например, если сейчас гражданин платит ЕСП за февраль, статус застрахованного ему тут же не предоставляется. Ему нужно оплатить ЕСП за февраль, март и апрель, и только в апреле его статус будет активирован.



Затем, если в мае по каким-то причинам не будет произведена оплата ЕСП, то он лишиться статуса застрахованного. Нужно будет снова оплачивать в течение трех месяцев (май, июнь, июль), и в июле статус снова будет присвоен.



То есть данный вид должен производиться ежемесячно, либо можно делать предоплату за предстоящие месяцы, чтобы не допустить пропуск и не потерять статус медицинского страхования.



Оплата принимается в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях «Казпочты».



Вниманию беременных и рожениц!



Многие беременные женщины, которые официально не работают и не имеют соответствующих отчислений, специально оплачивают в течение семи месяцев ЕСП. Это позволяет им подать документы на получение социальных выплат по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Однако в таком случае женщина будет исключена из льготной категории «Неработающая беременная женщина», так как система видит ее отчисления в составе ЕСП, то есть это значит, что она получает доход. В итоге беременная исключается из льготной категории. И при прекращении оплаты ЕСП теряет статус застрахованной.



Что ей делать:

1) продолжать платить ЕСП, чтобы быть застрахованной как самозанятая;

2) не оплачивать ЕСП два месяца, и после этого она получит статус застрахованной как льготница (то есть система видит, что у нее отчислений нет, значит она неработающая).



При втором варианте она не сможет получать медпомощь по ОСМС в течение этих двух месяцев, до получения статуса застрахованной, но ей будет оказана экстренная помощь при необходимости в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



Консультацию по вопросам обязательного социального медицинского страхования можно получить в контакт-центре по номеру: 1406.