Утверждена детальная дорожная карта строительства волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря

фото из страницы в Facebook Куанышбека Есекеева
АО «Қазақтелеком», как сообщил Есекеев, продолжит работу над международным проектом по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан.
- На сегодня здесь уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта, а после завершения исследовательских работ последует строительство оптики по дну Каспия. Основной маршрут будет проходить от Актау до Сиазаня, и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до пункта Бузовна, - сообщил в Facebook председатель правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Есекеев.
Есекеев отмечает, что этот транскаспийский проект очень важен для Казахстана: с его реализацией страна получит дополнительный выход к международному трафику и новый канал, который позволит обеспечить транзит глобального трафика из стран Азии по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом через Грузию, Черное море и Болгарию в Европу.
- Кроме того, проект поможет выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, укрепления торговых связей. Также в текущем году наша компания намерена ввести в строй дополнительные серверы кэширования мировых контент-провайдеров Akamai, Facebook, Google, Cloudflare, Netflix,и Meta, - добавил председатель правления АО «Қазақтелеком».
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдан Мусин отмечал, что все страны Центральной Азии заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернет жителям наших стран.
- На сегодня здесь уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта, а после завершения исследовательских работ последует строительство оптики по дну Каспия. Основной маршрут будет проходить от Актау до Сиазаня, и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до пункта Бузовна, - сообщил в Facebook председатель правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Есекеев.
Есекеев отмечает, что этот транскаспийский проект очень важен для Казахстана: с его реализацией страна получит дополнительный выход к международному трафику и новый канал, который позволит обеспечить транзит глобального трафика из стран Азии по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом через Грузию, Черное море и Болгарию в Европу.
- Кроме того, проект поможет выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, укрепления торговых связей. Также в текущем году наша компания намерена ввести в строй дополнительные серверы кэширования мировых контент-провайдеров Akamai, Facebook, Google, Cloudflare, Netflix,и Meta, - добавил председатель правления АО «Қазақтелеком».
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдан Мусин отмечал, что все страны Центральной Азии заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернет жителям наших стран.
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