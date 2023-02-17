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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:01

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Утверждена детальная дорожная карта строительства волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря

Перед тем как начать строительство волоконно-оптических линий связей по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан-Азербайджан, необходимо будет завершить исследовательские работы. Пока известно, что дорожная карта реализации проекта утверждена. Об этом сообщил в Facebook председатель правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Есекеев.

фото из страницы в Facebook Куанышбека Есекеева
АО «Қазақтелеком», как сообщил Есекеев, продолжит работу над международным проектом по строительству волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Казахстан.

- На сегодня здесь уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design) будущей подводной линии, утверждена детальная дорожная карта реализации проекта, а после завершения исследовательских работ последует строительство оптики по дну Каспия. Основной маршрут будет проходить от Актау до Сиазаня, и составит более 340 км, резервный канал протяженностью около 330 км будет проложен от казахстанского порта Курык до пункта Бузовна, - сообщил в Facebook председатель правления АО «Қазақтелеком» Куанышбек Есекеев.

Есекеев отмечает, что этот транскаспийский проект очень важен для Казахстана: с его реализацией страна получит дополнительный выход к международному трафику и новый канал, который позволит обеспечить транзит глобального трафика из стран Азии по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом через Грузию, Черное море и Болгарию в Европу.

- Кроме того, проект поможет выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, укрепления торговых связей. Также в текущем году наша компания намерена ввести в строй дополнительные серверы кэширования мировых контент-провайдеров Akamai, Facebook, Google, Cloudflare, Netflix,и Meta, - добавил председатель правления АО «Қазақтелеком».

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдан Мусин отмечал, что все страны Центральной Азии заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернет жителям наших стран.



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