В Мангистау уволенного бухгалтера восстановили на работе и выплатили компенсацию

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Как передает пресс-служба Каракиянского районного суда, женщина была принята на должность бухгалтера профессионального колледжа с 1 августа 2018 года. Приказом от 5 апреля 2022 года с ней был расторгнут трудовой договор на основании подпункта 5 статьи 49 Трудового кодекса РК (Расторжение трудового договора по инициативе работника).



Женщина подала иск в суд к профессиональному колледжу об отмене приказа, восстановлении на прежней работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и морального вреда.



В судебном заседании было достоверно установлено, что причиной подачи истцом заявления об увольнении явилось принуждение со стороны руководства колледжа путем угрозы увольнения по отрицательным мотивам.



Суд пришел к выводу об отсутствии волеизъявления истца при подаче заявления работодателю, тогда как заявление об увольнении должно быть подано добровольно, а не в результате воздействия со стороны руководства.



Руководствуясь требованиями закона и принципами справедливости, суд частично удовлетворил требования истца, отменив приказ от 5 апреля 2022 года, восстановив в прежней должности, взыскав заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.



Решение вступило в законную силу.