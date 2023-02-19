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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:24

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В Мангистау уволенного бухгалтера восстановили на работе и выплатили компенсацию

Заявление об увольнении бухгалтер подала в результате воздействия со стороны руководства.

Фото из доступных источников
Как передает пресс-служба Каракиянского районного суда, женщина была принята на должность бухгалтера профессионального колледжа с 1 августа 2018 года. Приказом от 5 апреля 2022 года с ней был расторгнут трудовой договор на основании подпункта 5 статьи 49 Трудового кодекса РК (Расторжение трудового договора по инициативе работника).

Женщина подала иск в суд к профессиональному колледжу об отмене приказа, восстановлении на прежней работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и морального вреда.

В судебном заседании было достоверно установлено, что причиной подачи истцом заявления об увольнении явилось принуждение со стороны руководства колледжа путем угрозы увольнения по отрицательным мотивам.

Суд пришел к выводу об отсутствии волеизъявления истца при подаче заявления работодателю, тогда как заявление об увольнении должно быть подано добровольно, а не в результате воздействия со стороны руководства.

Руководствуясь требованиями закона и принципами справедливости, суд частично удовлетворил требования истца, отменив приказ от 5 апреля 2022 года, восстановив в прежней должности, взыскав заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Решение вступило в законную силу.



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