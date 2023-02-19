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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 350

Насколько подорожала туалетная бумага в Мангистау

Туалетная бумага по стране подорожала более чем в полтора раза.

Фото из доступных источников
По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 26,8 тысячи тонн туалетной бумаги - на 23,7 процента меньше, чем годом ранее.

Основной объем производства пришелся на Алматы - 86,2 процента от страны, или 23,1 тысячи тонн, минус 21,9 процента за год.

По итогам января туалетная бумага подорожала на 51,7 процента в сравнении с январем прошлого года.

В региональном разрезе самый высокий рост цен был зафиксирован в столице - плюс 83 процента.

В Мангистауской же области бумага подорожала на 41,8 процента.

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Кызылординской области - плюс 13 процентов.

Насколько подорожала туалетная бумага в Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: 4145god
. Проще говоря большая часть людей

В Казахстане не пользуются туалетной бумагой...
Для этого есть баклажки с водой...
Плевать на подорожание...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Жанар
 4145god (Посетители) Сегодня, 17:12
Все везде подорожало. Проще говоря большая часть людей работает на унитаз.
А так информация полезная)))
 
 

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