Насколько подорожала туалетная бумага в Мангистау

По данным проекта по мониторингу экономики Казахстана, за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 26,8 тысячи тонн туалетной бумаги - на 23,7 процента меньше, чем годом ранее.Основной объем производства пришелся на Алматы - 86,2 процента от страны, или 23,1 тысячи тонн, минус 21,9 процента за год.По итогам января туалетная бумага подорожала на 51,7 процента в сравнении с январем прошлого года.В региональном разрезе самый высокий рост цен был зафиксирован в столице - плюс 83 процента.В Мангистауской же области бумага подорожала на 41,8 процента.Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Кызылординской области - плюс 13 процентов.