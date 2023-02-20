Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау

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По данным областной избирательной комиссии, из Мангистау в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан выдвинуто 11 кандидатур: один от политической партии «AMANAT» и 10 человек - самовыдвиженцы.
В депутаты Мангистауского областного маслихата зарегистрирован 71 кандидат. Из зарегистрированных кандидатов - 61 мужчина и 10 женщин. В частности, 10 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, 61 кандидат различными политическими партиями (ДПК «Акжол», партия «AMANAT», Народная партия Казахстана и НДПП «Ауыл») и иными общественными объединениями.
В депутаты Актауского городского маслихата зарегистрировано 79 кандидатов. Из зарегистрированных кандидатов 64 мужчины и 15 женщин.
Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля по завершении этапа регистрации и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины, а на 19 марта назначен день выборов.
В Центральной избирательной комиссии рассказали про установленный размер расходов кандидата в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК на проведение предвыборной агитации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами.
Порядок и объемы выделения средств определяются Центральной избирательной комиссией.
Таким образом, для кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов городов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов районов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.
В депутаты Мангистауского областного маслихата зарегистрирован 71 кандидат. Из зарегистрированных кандидатов - 61 мужчина и 10 женщин. В частности, 10 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, 61 кандидат различными политическими партиями (ДПК «Акжол», партия «AMANAT», Народная партия Казахстана и НДПП «Ауыл») и иными общественными объединениями.
В депутаты Актауского городского маслихата зарегистрировано 79 кандидатов. Из зарегистрированных кандидатов 64 мужчины и 15 женщин.
Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля по завершении этапа регистрации и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины, а на 19 марта назначен день выборов.
В Центральной избирательной комиссии рассказали про установленный размер расходов кандидата в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК на проведение предвыборной агитации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами.
Порядок и объемы выделения средств определяются Центральной избирательной комиссией.
Таким образом, для кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов городов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.
Для кандидатов в депутаты маслихатов районов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.