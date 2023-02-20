Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.23 KZT
  • €1 = 472.48 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 1145

Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау

Регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней завершилась 18 февраля 2023 года. Кто из Мангистау выдвинул свои кандидатуры, рассказали в Мангистауской областной избирательной комиссии.

Иллюстративное фото
По данным областной избирательной комиссии, из Мангистау в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан выдвинуто 11 кандидатур: один от политической партии «AMANAT» и 10 человек - самовыдвиженцы.

Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


В депутаты Мангистауского областного маслихата зарегистрирован 71 кандидат. Из зарегистрированных кандидатов - 61 мужчина и 10 женщин. В частности, 10 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения, 61 кандидат различными политическими партиями (ДПК «Акжол», партия «AMANAT», Народная партия Казахстана и НДПП «Ауыл») и иными общественными объединениями.

Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


В депутаты Актауского городского маслихата зарегистрировано 79 кандидатов. Из зарегистрированных кандидатов 64 мужчины и 15 женщин.

Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Кто они: кандидаты в депутаты маслихатов и Мажилиса Парламента РК из Мангистау


Предвыборная агитация будет проводиться с 18:00 18 февраля по завершении этапа регистрации и до 00:00 18 марта. 18 марта – день тишины, а на 19 марта назначен день выборов.

В Центральной избирательной комиссии рассказали про установленный размер расходов кандидата в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов РК на проведение предвыборной агитации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами.

Порядок и объемы выделения средств определяются Центральной избирательной комиссией.

Таким образом, для кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов городов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов районов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 12:56
Айса Данияр очень даже достойный кандидат в депутаты Мажилиса РК. Очень харизматичный, очень энергичный, молодой, и очень активный. И многое сделал для области. Первым откликнулся на Открытие кинотеатров в узене. Очень достойный кандидат .
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика