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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:32

Просмотров: 1192

В Актау обещают построить девять новых домов взамен ветхих

В Актау в предстоящие три года планируют построить девять жилых домов вместо ветхих. Проблема ветхого жилья решается поэтапно, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на акимат города.

Фото ЦОК региона
В городской администрации сообщили, что работы по ликвидации и реконструкции ветхих домов ведутся последние семь лет. На начальном этапе, а именно с 2016 по 2022 годы, было снесено 15 старых двухэтажных домов, а взамен построено семь пятиэтажных.

Таким образом, по информации заместителя акима Актау Имаммахмута Шагирбаева, жителей ветхих домов 3 микрорайона обеспечили 257 квартирами.

- Реализация программы, направленной на модернизацию старого жилого фонда, в будущем продолжится, благодаря чему ситуация с ветхим жильем будет поэтапно решаться, - сказал Имаммахмут Шагирбаев.

Работы по строительству и реконструкции старых домов продолжатся до 2026 года. За это время планируется построить в Актау девять жилых домов на 590 квартир. Это, по словам заместителя акима, позволит снести 15 старых домов, чтобы жильцы 176 квартир смогли переехать в новое жилье.

Отмечено также, что ответственными лицами проводятся соответствующие работы по привлечению потенциальных инвесторов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Кари
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:46
Прекратите выдавать участки под застройку новых микрорайонов. Пусть застройщики будут заинтересованы в реновации города, пусть они стремятся к выкупу и сносе старого фонда. Есть застройщики которым под силу заселить в уже готовые дома жильцов со старого фонда, сносить его и строить новые дома на взаимовыгодных условиях.
 
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 13:56
applause Молодцы, это правильно!!
 
 

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