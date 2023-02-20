В Актау обещают построить девять новых домов взамен ветхих

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В городской администрации сообщили, что работы по ликвидации и реконструкции ветхих домов ведутся последние семь лет. На начальном этапе, а именно с 2016 по 2022 годы, было снесено 15 старых двухэтажных домов, а взамен построено семь пятиэтажных.



Таким образом, по информации заместителя акима Актау Имаммахмута Шагирбаева, жителей ветхих домов 3 микрорайона обеспечили 257 квартирами.



- Реализация программы, направленной на модернизацию старого жилого фонда, в будущем продолжится, благодаря чему ситуация с ветхим жильем будет поэтапно решаться, - сказал Имаммахмут Шагирбаев.



Работы по строительству и реконструкции старых домов продолжатся до 2026 года. За это время планируется построить в Актау девять жилых домов на 590 квартир. Это, по словам заместителя акима, позволит снести 15 старых домов, чтобы жильцы 176 квартир смогли переехать в новое жилье.



Отмечено также, что ответственными лицами проводятся соответствующие работы по привлечению потенциальных инвесторов.