Какие нефтяные компании Мангистау заплатили самые большие налоги

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Информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана изучил налоговые и иные платежи в бюджет и Национальный Фонд от ТОП-10 нефтяных компаний с объемом добычи более одного миллиона тонн нефти в год. На долю этих компаний приходится 88 процентов всей нефтедобычи за 2022 год.
На долю этих 10-ти проектов приходится 39 процентов (8,2 триллиона тенге) от всех налоговых поступлений в бюджет и НацФонд страны за 2022 год.
Рейтинг по налоговым выплатам за одну добытую тонну нефти, как и в прошлом году, возглавила компания «Карачаганак Петролеум Компани» (КПО) – 165 тысяч тенге. При анализе учитывались выплаты подоходного налога акционеров КПО (согласно условиям режима СРП в Казахстане).
На втором месте расположилась компания «Тенгизшевройл» – 156 тысяч тенге.
На третьем месте филиал Компании «Buzachi Operating Ltd» - 107 тысяч тенге, выплаты составили 116 111 564 294 тенге.
АО «Каражанбасмунай» расположилось на четвертом месте, оно за одну добытую тонну нефти выплатило 96 тысяч тенге, налоговые выплаты составили 205 908 600 895 тенге.
Замкнул пятёрку рейтинга АО «Мангистаумунайгаз» с 71 тысяч тенге за одну тонну, компания выплатила 434 911 101 874 тенге.
На долю этих 10-ти проектов приходится 39 процентов (8,2 триллиона тенге) от всех налоговых поступлений в бюджет и НацФонд страны за 2022 год.
Рейтинг по налоговым выплатам за одну добытую тонну нефти, как и в прошлом году, возглавила компания «Карачаганак Петролеум Компани» (КПО) – 165 тысяч тенге. При анализе учитывались выплаты подоходного налога акционеров КПО (согласно условиям режима СРП в Казахстане).
На втором месте расположилась компания «Тенгизшевройл» – 156 тысяч тенге.
На третьем месте филиал Компании «Buzachi Operating Ltd» - 107 тысяч тенге, выплаты составили 116 111 564 294 тенге.
АО «Каражанбасмунай» расположилось на четвертом месте, оно за одну добытую тонну нефти выплатило 96 тысяч тенге, налоговые выплаты составили 205 908 600 895 тенге.
Замкнул пятёрку рейтинга АО «Мангистаумунайгаз» с 71 тысяч тенге за одну тонну, компания выплатила 434 911 101 874 тенге.
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