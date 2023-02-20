Актауские танцоры завоевали Гран-при республиканского конкурса «DANCE ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Республиканский хореографический конкурс «DANCE ИМПРОВИЗАЦИЯ» прошёл 18 февраля в культурно-досуговыом комплексе имени Абая. В нём приняли участие танцоры в возрасте от 3 до 17 лет из Актау, Жанаозена, Атырау и других городов страны.Наш город на конкурсе представляли воспитанники танцевально-образовательного центра «Quartz» и танцевальных групп культурно-досугового комплекса имени Абая.- По итогам конкурса наши танцоры завоевали три высших награды - Гран-при, три первых места, а также получили кубок. Наши воспитанники в количестве 108 человек исполнили восемь танцев в разных возрастных категориях. Также призовые места взяли воспитанники танцевальных групп КДК имени Абая, - рассказала Лилия Лахмоткина.