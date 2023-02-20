Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.23 KZT
  • €1 = 472.48 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 193

Актауские танцоры завоевали Гран-при республиканского конкурса «DANCE ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Воспитанники танцевально-образовательного центра «Quartz» из Актау выступили на республиканском хореографическом конкурсе «DANCE ИМПРОВИЗАЦИЯ» и завоевали пять Гран-при и три первых места. Об этом сообщила Лилия Лахмоткина, руководитель и хореограф центра.

Фото предоставлено Лилией Лахмоткиной
Республиканский хореографический конкурс «DANCE ИМПРОВИЗАЦИЯ» прошёл 18 февраля в культурно-досуговыом комплексе имени Абая. В нём приняли участие танцоры в возрасте от 3 до 17 лет из Актау, Жанаозена, Атырау и других городов страны.

Актауские танцоры завоевали Гран-при республиканского конкурса «DANCE ИМПРОВИЗАЦИЯ»


Наш город на конкурсе представляли воспитанники танцевально-образовательного центра «Quartz» и танцевальных групп культурно-досугового комплекса имени Абая.

- По итогам конкурса наши танцоры завоевали три высших награды - Гран-при, три первых места, а также получили кубок. Наши воспитанники в количестве 108 человек исполнили восемь танцев в разных возрастных категориях. Также призовые места взяли воспитанники танцевальных групп КДК имени Абая, - рассказала Лилия Лахмоткина.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика