Министр внутренних дел ответит на вопросы жителей Мангистауской области

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Отчетная встреча министра внутренних дел Марата Ахметжанова состоится 23 февраля в 15:30 в «Доме Дружбы».



- Вопросы и предложения министру можно отправить по телефонам Call-центра: 8 (7292) 47 50 95 или 8 775 141 40 00. Также можно будет направить обращение на электронный адрес: dvd_manghistau@mail.ru. Отчетная встреча пройдет в офлайн и онлайн форматах. Трансляция отчетной встречи будет проводиться в прямом эфире на официальных аккаунтах МВД РК в Инстаграм @qriim_mvdrk и департамента полиции Мангистау в Инстаграм @mangistaupd, - сообщили в ведомстве.