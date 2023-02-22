Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 22 Февраля
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.65 KZT
  • €1 = 475.2 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 364

Мангистауские кардиохирурги спасли сердце молодого пациента

У 19-летнего жителя Бейнеу обнаружили редкое заболевание – расслаивающую аневризму аорты первого типа. Кардиохирурги оперативно прооперировали пациента, сообщает пресс-служба Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Фото пресс-службы больницы
В приемное отделение Мангистауской областной многопрофильной больницы 9 февраля поступил пациент в экстренном порядке. Пациент 2004 года рождения жаловался на головные боли и боли в сердце.

- В тот же день при проведении компьютерной томографии мы выявили расслаивающую аневризму аорты по De Bekey 1 типа. Пациента направили на экстренное оперативное лечение. Была проведена операция Бенталла-де Боно - замена аортального клапана и восходящего отдела аорты. Операция прошла успешно. В отделении реанимации он провел три дня, затем перевели пациента в отделение кардиохирургии, и вот вчера его выписали в отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Сейчас наш пациент выполняет комплекс реабилитационных упражнений. Его жизни ничего не угрожает. Через месяц он поедет в Астану на имплантацию стент-графта грудной аорты. Это вторая часть операции, - рассказал кардиохирург отделения сердечно-сосудистой хирургии Анетов Асылбек Сарсенбаевич.

Расслоение аорты (расслаивающая аневризма аорты) – это редкое заболевание, представляющее серьезную угрозу для жизни, при котором происходит разрыв внутреннего слоя стенки аорты, и кровь течет между внутренним и внешним слоями стенки аорты, приводя к разрыву внешнего слоя.

- Это очень опасное для жизни заболевание. Пациенту с расслоением аорты повезло, и он, можно сказать, практически вернулся с того света. Когда происходит разрыв, то у человека очень мало шансов выжить. Если это разрыв брюшной аорты, то кровь зальет брюшную полость. После разрыва аневризмы средняя продолжительность жизни без правильной постановки диагноза и соответствующего лечения – 11 часов, - говорит Асылбек Сарсенбаевич.

В операции участвовали руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной многопрофильной больницы Жакиев Талгат Базылбекович, кардиохирурги Анетов Асылбек Сарсенбаевич и Абдикеров Ерболат Кайратович, анестезиологи-реаниматологи Серяковский Тараз Николаевич и Балгалыев Бакытжан Сарсенбаевич.

Отметим, что плановые операции проводят по обязательному медицинскому страхованию, а экстренные – по гарантированному объему медпомощи.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика