Мангистауские кардиохирурги спасли сердце молодого пациента

Фото пресс-службы больницы

В приемное отделение Мангистауской областной многопрофильной больницы 9 февраля поступил пациент в экстренном порядке. Пациент 2004 года рождения жаловался на головные боли и боли в сердце.



- В тот же день при проведении компьютерной томографии мы выявили расслаивающую аневризму аорты по De Bekey 1 типа. Пациента направили на экстренное оперативное лечение. Была проведена операция Бенталла-де Боно - замена аортального клапана и восходящего отдела аорты. Операция прошла успешно. В отделении реанимации он провел три дня, затем перевели пациента в отделение кардиохирургии, и вот вчера его выписали в отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Сейчас наш пациент выполняет комплекс реабилитационных упражнений. Его жизни ничего не угрожает. Через месяц он поедет в Астану на имплантацию стент-графта грудной аорты. Это вторая часть операции, - рассказал кардиохирург отделения сердечно-сосудистой хирургии Анетов Асылбек Сарсенбаевич.



Расслоение аорты (расслаивающая аневризма аорты) – это редкое заболевание, представляющее серьезную угрозу для жизни, при котором происходит разрыв внутреннего слоя стенки аорты, и кровь течет между внутренним и внешним слоями стенки аорты, приводя к разрыву внешнего слоя.



- Это очень опасное для жизни заболевание. Пациенту с расслоением аорты повезло, и он, можно сказать, практически вернулся с того света. Когда происходит разрыв, то у человека очень мало шансов выжить. Если это разрыв брюшной аорты, то кровь зальет брюшную полость. После разрыва аневризмы средняя продолжительность жизни без правильной постановки диагноза и соответствующего лечения – 11 часов, - говорит Асылбек Сарсенбаевич.



В операции участвовали руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной многопрофильной больницы Жакиев Талгат Базылбекович, кардиохирурги Анетов Асылбек Сарсенбаевич и Абдикеров Ерболат Кайратович, анестезиологи-реаниматологи Серяковский Тараз Николаевич и Балгалыев Бакытжан Сарсенбаевич.



Отметим, что плановые операции проводят по обязательному медицинскому страхованию, а экстренные – по гарантированному объему медпомощи.