Иллюстративное фото из архива lada.kz
Путеводитель по Казахстану потребовали составить у нейросети ChatGPT. Как пишет Caravan.kz, совершенный на сегодняшний день чат-бот «рассказал» о несуществующих достопримечательностях страны.
Вот, что предоставил в качестве достопримечательностей ChatGPT (орфография, пунктуация и построение фраз сохранены):
Крупный город на западном побережье Казахстана, расположенный на берегу Каспийского моря. Город является важным экономическим и торговым центром региона и имеет множество достопримечательностей для посетителей. Вот некоторые из них:
ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Актау славится своими красивыми пляжами и береговой линией, прекрасным местом для отдыха и пляжного времяпровождения.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА
Музей расположен в центре города и представляет собой интересную экспозицию, посвященную истории и культуре Казахстана.
ПАРК ИМЕНИ К. САТПАЕВА
Крупный парк, расположенный на окраине города, с большим количеством зеленых зон, детских площадок, спортивных площадок и других развлечений.
ЗДАНИЕ АКТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Интересное здание в центре города, построенное в стиле казахского модерна.
АКТАУСКАЯ БУХТА
Живописная бухта, расположенная недалеко от города, с прекрасным видом на Каспийское море и местами для рыбалки и пикника.
ТЕАТР ИМЕНИ МУХТАРА АУЭЗОВА
Крупный театр в центре города, где проходят различные театральные и музыкальные представления.
Для справки:
ChatGPT - чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. ChatGPT - большая языковая модель, для тренировки которой использовались методы обучения с учителем и обучения с подкреплением.
Михаил Одинцов
Вот, что предоставил в качестве достопримечательностей ChatGPT (орфография, пунктуация и построение фраз сохранены):
Крупный город на западном побережье Казахстана, расположенный на берегу Каспийского моря. Город является важным экономическим и торговым центром региона и имеет множество достопримечательностей для посетителей. Вот некоторые из них:
ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Актау славится своими красивыми пляжами и береговой линией, прекрасным местом для отдыха и пляжного времяпровождения.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА
Музей расположен в центре города и представляет собой интересную экспозицию, посвященную истории и культуре Казахстана.
ПАРК ИМЕНИ К. САТПАЕВА
Крупный парк, расположенный на окраине города, с большим количеством зеленых зон, детских площадок, спортивных площадок и других развлечений.
ЗДАНИЕ АКТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА
Интересное здание в центре города, построенное в стиле казахского модерна.
АКТАУСКАЯ БУХТА
Живописная бухта, расположенная недалеко от города, с прекрасным видом на Каспийское море и местами для рыбалки и пикника.
ТЕАТР ИМЕНИ МУХТАРА АУЭЗОВА
Крупный театр в центре города, где проходят различные театральные и музыкальные представления.
Для справки:
ChatGPT - чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. ChatGPT - большая языковая модель, для тренировки которой использовались методы обучения с учителем и обучения с подкреплением.
Михаил Одинцов