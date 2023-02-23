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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 374

Акимат в стиле «казахский модерн»: нейросеть и несуществующие достопримечательности в Актау

Журналисты информационного портала Caravan.kz попросили популярный на сегодняшний день чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT составить путеводитель по Казахстану. Среди достопримечательностей Актау оказались парк имени К.Сатпаева, театр имени М. Ауэзова и здание областного акимата, построенное, как «выразился» бот, в стиле казахского модерна.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Путеводитель по Казахстану потребовали составить у нейросети ChatGPT. Как пишет Caravan.kz, совершенный на сегодняшний день чат-бот «рассказал» о несуществующих достопримечательностях страны.

Вот, что предоставил в качестве достопримечательностей ChatGPT (орфография, пунктуация и построение фраз сохранены):

Крупный город на западном побережье Казахстана, расположенный на берегу Каспийского моря. Город является важным экономическим и торговым центром региона и имеет множество достопримечательностей для посетителей. Вот некоторые из них:

ПОБЕРЕЖЬЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Актау славится своими красивыми пляжами и береговой линией, прекрасным местом для отдыха и пляжного времяпровождения.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА

Музей расположен в центре города и представляет собой интересную экспозицию, посвященную истории и культуре Казахстана.

ПАРК ИМЕНИ К. САТПАЕВА

Крупный парк, расположенный на окраине города, с большим количеством зеленых зон, детских площадок, спортивных площадок и других развлечений.

ЗДАНИЕ АКТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Интересное здание в центре города, построенное в стиле казахского модерна.

АКТАУСКАЯ БУХТА

Живописная бухта, расположенная недалеко от города, с прекрасным видом на Каспийское море и местами для рыбалки и пикника.

ТЕАТР ИМЕНИ МУХТАРА АУЭЗОВА

Крупный театр в центре города, где проходят различные театральные и музыкальные представления.

Для справки:
ChatGPT - чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. ChatGPT - большая языковая модель, для тренировки которой использовались методы обучения с учителем и обучения с подкреплением.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 13:34
ЗДАНИЕ АКТАУСКОГО ОБЛАСТНОГО АКИМАТА

Интересное здание в центре города, построенное в стиле казахского модерна.


Здание облисполкома было построено в 80-х годах. Слово "модерн", видимо, воткнулось в архитектурный облик после облицовки этого здания безликой фасадной плиткой с потерей уникальной архитектурной внешности?
Расскажите это архитектору г. Шевченко Михаилу Ильичу Левину, архитектору нашего города, а то он, как бы, не знал, что строил... lol
https://tumba.kz/vse-o-mangistau/57-vse-o-mangistau/29607-Kak_sozdavalsja_arhite

kturnyj_oblik_Aktau_intervju_s_Mihailom_Levinym_Chast_2.html?ysclid=legu6ueo1e71

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