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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:53

Просмотров: 860

Справляющий нужду мужчина попал на видео в Актау

Очевидцы засняли на видео мужчину, справляющего нужду возле проезжей части. Горожан, помимо вопиющего действия, возмутило то, что мужчина делал это средь бела дня.

Коллаж из фото
Пользователи Сети запечатлели возмутительный поступок местного жителя: мужчина средь бела дня, не стесняясь окружающих, справлял нужду под деревом, возле перекрестка между 11, 12, 12А и 11А микрорайонами.

- Как вообще такое можно сделать? Пьяный, ладно бы ночью, скрытно, так тут – прям днем. Машины ездят, люди вокруг ходят, я в шоке. Хотя, с одной стороны, человек явно не блещет воспитанием, но с другой стороны - вопрос к власти: а есть ли в Актау туалеты? Где подобным индивидуумам справлять нужду?, – посетовала одна из пользователей Сети.

Напомним, что в городской администрации отметили, что общественные туалеты заработают в марте-апреле этого года.

Михаил Одинцов




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Комментарии ( 1 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:37
Ну хотя бы дерево полил.
 
 

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