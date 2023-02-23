Справляющий нужду мужчина попал на видео в Актау

Коллаж из фото
Пользователи Сети запечатлели возмутительный поступок местного жителя: мужчина средь бела дня, не стесняясь окружающих, справлял нужду под деревом, возле перекрестка между 11, 12, 12А и 11А микрорайонами.
- Как вообще такое можно сделать? Пьяный, ладно бы ночью, скрытно, так тут – прям днем. Машины ездят, люди вокруг ходят, я в шоке. Хотя, с одной стороны, человек явно не блещет воспитанием, но с другой стороны - вопрос к власти: а есть ли в Актау туалеты? Где подобным индивидуумам справлять нужду?, – посетовала одна из пользователей Сети.
Напомним, что в городской администрации отметили, что общественные туалеты заработают в марте-апреле этого года.
Михаил Одинцов
- Как вообще такое можно сделать? Пьяный, ладно бы ночью, скрытно, так тут – прям днем. Машины ездят, люди вокруг ходят, я в шоке. Хотя, с одной стороны, человек явно не блещет воспитанием, но с другой стороны - вопрос к власти: а есть ли в Актау туалеты? Где подобным индивидуумам справлять нужду?, – посетовала одна из пользователей Сети.
Напомним, что в городской администрации отметили, что общественные туалеты заработают в марте-апреле этого года.
Михаил Одинцов