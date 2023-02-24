Жители Мангистау смогут получить госуслуги при помощи бота в едином контакт-центре

Иллюстративное фото с сайта sfr.gov.ru

Бот ЕКЦ может самостоятельно оказать такие востребованные услуги, как бронирование очереди в Центре обслуживания населения (ЦОН), проверка готовности документов, выдача справок психо- и наркодиспансеров.



Для бронирования очереди необходимо лишь ввести в тоновом режиме индивидуальный идентификационный номер (ИИН), выбрать нужный ЦОН, дату и время посещения. Для получения справки робот предложит ввести ИИН, подтверждающий код из сообщения, а ссылку на справку отправит с помощью SMS от контакт-центра «1414». Кроме того, робот может направить посредством SMS перечень необходимых документов для получения той или иной услуги.



- Отмечу, что виртуальный оператор ещё не совершенен. Могут быть кейсы, когда робот не поймёт вас, но чем больше людей будут его использовать, тем лучше будет уровень консультаций. Также подчеркну, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем в течение года увеличивать перечень госуслуг, оказываемых роботом, - подчеркнул Суйениш Абдильдин, председатель правления госкорпорации.



Также бот может проконсультировать по 50-ти наиболее популярным вопросам, таких как получение паспорта, удостоверения личности, электронной цифровой подписи, получение пособия по рождению ребёнка, пенсионных выплат, а также многие другие вопросы.



Михаил Одинцов