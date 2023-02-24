Штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области

Иллюстративное фото

Днём 25 февраля на юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области днём порывы 15-20, на западе области временами 25 метров в секунду.



- В Актау днём ожидается юго-восточный ветер 15-20 метров в секунду, - сообщает Казгидромет.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает жителям правила безопасности.



- При угрозе штормового ветра следует провести на балконах и в лоджиях ревизии. Все лёгкие и объёмные вещи закрепить или перенести в комнату. Отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить стёкла от выбивания и закрепить оконные рамы. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, - отметили в ДЧС региона.



Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области напоминает, что во время штормового предупреждения выходить и купаться в море, в том числе на плавательных средствах (различных видах лодок) запрещается.