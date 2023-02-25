Бордюр в центре Актау стал преградой для пешеходов

- Пусть его уберут, неудобно там проходить, а тем более проехать с детской или инвалидной колясками. И перед приезжими гостями становится стыдно, ведь это центральная часть города, - возмутилась Айгуль.

- Объявлен конкурс доя определения подрядной организации, которые займутся благоустройством, - ответили в городской администрации.

Неуместный бордюр расположен в 4 микрорайоне, между торговым центром «Дина» и отелем «Holiday Inn».По словам местной жительницы Айгуль, её сестра споткнулась об этот торчащий бордюр, разбила очки для зрения и поранилась.В этом же месяце двумя неделями ранее с ее знакомой произошла похожая ситуация.В акимате сообщили, что сотрудники отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог осмотрели участок и взяли на контроль.