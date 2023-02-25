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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 1326

Бордюр в центре Актау стал преградой для пешеходов

Торчащий поперёк тротуарной дорожки бордюрный камень доставляет неудобства горожанам.

Фото предоставила местная жительница Айгуль
Неуместный бордюр расположен в 4 микрорайоне, между торговым центром «Дина» и отелем «Holiday Inn».

По словам местной жительницы Айгуль, её сестра споткнулась об этот торчащий бордюр, разбила очки для зрения и поранилась.

В этом же месяце двумя неделями ранее с ее знакомой произошла похожая ситуация.

Бордюр в центре Актау стал преградой для пешеходов


- Пусть его уберут, неудобно там проходить, а тем более проехать с детской или инвалидной колясками. И перед приезжими гостями становится стыдно, ведь это центральная часть города, - возмутилась Айгуль.


В акимате сообщили, что сотрудники отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог осмотрели участок и взяли на контроль.

- Объявлен конкурс доя определения подрядной организации, которые займутся благоустройством, - ответили в городской администрации.


Бордюр в центре Актау стал преградой для пешеходов



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Комментарии ( 5 )

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  • ЛШП
 Vladimir00 (Посетители) Сегодня, 21:27
Позорище.этот бордюр уже год как рожу корчит.конкурс чтоб убрать этож до чего надо быть ушлепком.
 
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  • minus
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 20:33
И это не единственное такое место в городе с бордюром поперёк где можно упасть! Таких ловушек для пешеходов и колясок в городе навалом!
 
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  • PriMaster
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 20:05
"12 -й регион
Дайте мне 200 тыщ (гарантирую откат 60%) и его завтра не будет! "
Заодно доложите, пожалуйста, добрый человек, недостаующие 15-20 тротуарные плитки, функцию которых, по-видимому, должен был выполнить крупногабаритный бордюр.
 
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  • ЛШП
  • Tankushka
 zloyfil (Посетители) Сегодня, 19:48
12-й регион, главное - на контроль взяли bravo
 
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  • Жанар
  • ddd888
  • ЛШП
  • Космос
  • Tankushka
  • PriMaster
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:18
- Объявлен конкурс доя определения подрядной организации

О-па! Чтобы срезать угол у бордюра или вообще убрать его, на который уйдёт час времени---нужен КОНКУРС! lol lol lol
Дайте мне 200 тыщ (гарантирую откат 60%) и его завтра не будет!
 
 

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