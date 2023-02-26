«QR-профилактика» реализуется в Мангистау

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Прокуратура реализует проект под названием «QR-профилактика».



QR-код размещен во всех общественных местах и в зданиях государственных органов.



По QR-коду жители области могут получить информацию, советы, пошаговый алгоритм по противодействию отдельным видам правонарушений. Для этого нужно навести камеру смартфона на сам QR-код, выбрать нужный вам раздел.



К примеру, в разделе «Защита детей» имеется вся необходимая информация для родителей и детей. Там же по прямым ссылкам можно перейти на официальные сайты правозащитных организаций.



Закреплены информационные памятки «Как не стать жертвой мошенников», а также для потенциальных дольщиков. Помимо этого на платформе «QR-профилактика» имеются номера телефонов доверия органов прокуратуры Мангистауской области, мобильной группы по защите бизнеса.